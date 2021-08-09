AK Parti Sözcüsü Çelik: "43 vilayette 260 adet orman yangını meydana geldi. 256'sı kontrol altına alındı. 4 adet yangına müdahale çabaları sürüyor"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "43 vilayette 260 adet orman yangını meydana geldi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "43 vilayette 260 adet orman yangını meydana geldi. 256'sı kontrol altına alındı. 4 adet yangına müdahale çabaları sürüyor"

"Yangınlara müdahale açısından geçmişte 40 dakika olan müdahale süresi 12 dakikaya inmiş durumda"

"Son 2 yılda 5 büyük yangın çıkmışken, son 12 günde yangınların 16'sı büyük yangındır"

"Yeşil vatanımızı daha da büyütüyoruz. Her bir vatandaşımız için 3 fidan dikerek 252 milyon fidanla başlangıç için güçlü bir şekilde devam ettireceğiz"

ANKARA(İHA)- AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı