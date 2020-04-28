AK Parti Sözcüsü Çelik: "27 Nisan, Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır"
AK Parti MYK toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
28.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:56
AK Parti MYK toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA