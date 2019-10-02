AK Parti Sözcüsü: "(50+1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok"

02.10.2019 20:20

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (7)

Çelik: "(50+1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş."

Kaynak: AA