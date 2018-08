AK Parti Sözcü Mahir Ünal: Parti Sözcüsüyüm Ama Bir Görev Değişikliği Olabilir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bugün yeni arkadaşlar gelecek. Daha çok genç olacak, daha çok kadın olacak. Yeni arkadaşlarımız yeni sorumluluklar üstlenecekler" dedi.

KONGRE ALANINDA HAZIRLIKLAR TAMAM

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne il dışından yoğun katılım olması nedeniyle şehrin girişindekontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalara otobüslerle gelen partililer, AtatürkKültür Merkezi alanına ulaştı. Partililer, tezahüratlar eşliğinde kongrenindüzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere,kumanya ve su servisi yapıldı. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzmanekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

Kongre öncesi konuşan Mahir Ünal açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

''PARTİ SÖZCÜSÜYÜM AMA...''

"AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı kongrelere baktığınız zaman gençlerle ilgili, kadınlarla ilgili AK Parti'nin her zaman bir önceliği var. Yenileşme bizim için bir bayrak değişimi. Bugün genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsüyüm ama bir görev değişikliği olabilir. Her birimiz siyasetin millete hizmetkar olmak olduğunu bildiğimiz için millete verdiğimiz hizmeti her noktada gerçekleştirme derdindeyiz. Bugün yeni arkadaşlar gelecek. Daha çok genç olacak, daha çok kadın olacak. Yeni arkadaşlarımız yeni sorumluluklar üstlenecekler.''

2019 YEREL SEÇİMLERİ

Önümüzde 2019 seçimleri var. 2019 seçimleri AK Parti için çok önemli. AK Parti aslında yerel seçimlerde ortaya koyduğu başarıyla milletin iktidar görevi verdiği bir parti. Yerel yönetimlerdeki başarı bizim için çok önemli. Zira hükümet, parti ve tabii yerel yönetimler ortak hareket ettiğinde şehirlerimiz daha hızlı kalkınıyorlar."