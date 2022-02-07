AK Parti Sorgun İlçe Yönetim Kurulu üyeleri doğaya yem bıraktı - Haberler
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AK Parti Sorgun İlçe Yönetim Kurulu üyeleri doğaya yem bıraktı

AA, Şahin Özmen - Güncel
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AK Parti Sorgun İlçe Yönetim Kurulu üyeleri doğaya yem bıraktı

AK Parti Sorgun İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, kış mevsimi ve olumsuz hava şartları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Sorgun İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, kış mevsimi ve olumsuz hava şartları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, AA muhabirine, arazide bir metreye yakın kar olduğunu, bu durumun sevindirici olmakla beraber yaban hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kar ve soğuk havadan etkilenen hayvanları unutmadıklarını belirten Kılıç, "Uzun zamandır ilçemize bu kadar güzel kar yağmamıştı. Doğa tamamen karla kaplandı. Bu soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayatına bir nebze katkı sunmak için yemleme çalışması yaptık. Yaban hayatındaki can dostlarımızın yaşamını devam ettirebilmeleri için tüm insanlarımızın yaban hayatına destek çıkması gerekiyor." diye konuştu.

AA / Şahin Özmen - Güncel

Mesut Kılıç, Hisarcık, Sorgun, kar, Güncel, Haber

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