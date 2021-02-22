AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Kılıç'tan yerel basına ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Kılıç'tan yerel basına ziyaret

22.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:51
AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Kılıç'tan yerel basına ziyaret

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç ve teşkilat üyeleri, yerel basını ziyaret etti.

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç ve teşkilat üyeleri, yerel basını ziyaret etti.

Kılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, teşkilat olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ülkede görev yapan gazetecilere ayrı önem verdiklerini ifade eden Kılıç, "Bizler için basın olmazsa olmazlarımızdandır. Bizlere yön verecek, yaptığımız hataları yapıcı eleştirerek hatırlatacak, yapacağımız çalışmalara katkı sağlayacak basın mensuplarımızla ortak bir çalışma içinde olacağız." dedi.

Başkan Kılıç, "AK Parti tüm Türkiye'yi kucaklayan, bütün görüşleri kapsayan ve bu görüşlere demokratik kurallar içerisinde saygıyla yaklaşan bir partidir. AK Parti gelecek kuşaklara iyi bir Türkiye bırakmak için bu sahnede yerini almıştır. Partimizin ortak paydası vatandır. Dili, dini, meşrebi bir olan herkesi partimizde kucaklaşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Sorgun'da yapılması planlanan projelerin son durumu hakkında da bilgi vererek, zamanı geldikçe bu projelerle ilgili gelişmeleri basınla paylaşacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Seda Sayan Prens Harry
Spor Can Bartu Arda Turan Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Kılıç'tan yerel basına ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 17:26:39. #1.15#
title