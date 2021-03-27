AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kılıç, bir kafede düzenlenen toplantıda, ilçenin sorunları ve hazırlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Sorgun'un öncelikli sorunlarının çözülmesi konusunda çaba sarf ettiklerini aktaran Kılıç, "Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'i ziyaret ediyor, kendisinden sorunlarımızın çözümü noktasında taleplerde bulunuyoruz. Şu ana kadar taleplerimizin bir çoğuna da kendileri destekte ve yardımda bulundu. Fuat Bey ve diğer siyasilerimiz ilimiz, ilçemiz için bir şans. Bu şansı iyi değerlendirmeliyiz." dedi.

Kılıç, Sorgun'da yapılması planlanan projelere de değinerek, "Bunların başında Hükümet Binası, Veteriner Fakültesi binası, Hayvan Hastanesi, hastane doktor açığının giderilmesi, öğrenci yurdu, Millet Bahçesi gibi projeler gelmektedir. İlk hedefimiz bu projelerin hayata geçirilmesini sağlamak ve ardından da yeni projeler üretmektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen