AK Parti Söğütlü İlçe Danışma Toplantısı gerçekleştirildi

15.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:02

38. AK Parti Söğütlü İlçe Dayanışma Toplantısı yapıldı.

İlçe teşkilatı toplantı salonundaki programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Alper Yüksel, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt, belediye meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları, delegeler ve ilçenin eski belediye başkanlarıyla partililer katıldı.

Konuşmasında partisinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Kurt, kendilerine destek veren milletvekillerine, Özten'e ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Özten de göreve başladığı günden itibaren yaptıkları çalışmaları ve 2020 yılındaki hedeflerini anlatarak, Söğütlü Festivali'nin 24-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirtti.

Yunus Tever ise "Belediye başkanlarımızın genelde sıkıntı çektikleri ve mahalle muhtarlarımızın da genel isteği olan yollar ve altyapı çalışmalarıdır. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüştük, en yakın zamanda altyapı kanalizasyon çalışmalarına başlanacaktır. 1-4 Nisan'da yapılması planlanan ilçe kongrelerimiz, Genel Merkezden gelecek talimattan sonra yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Milletvekili Atabek de TBMM'de yapılan çalışmalar ve Sakarya'da yapılacak yatırımlar hakkında geniş bilgi verdi.

Kaynak: AA