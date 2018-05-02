AK Parti Skm Başkanı Yavuz Aday Adaylığı Verilerini İha'ya Açıkladı

AK Parti Genel Merkezi Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvuru sayısının 7 bin 64'e ulaştığını kaydederek, bunlardan 4 bin 923'ünün erkek, bin 536'sının kadın ve 18-25 yaş arası genç erkek, 616'sının ise engelli adaylardan oluştuğunu açıkladı.

AK Parti SKM Başkanı Yavuz, 24 Nisan tarihinde başlayan ve bugün saat 19.00'da sona erecek olan milletvekili aday adaylığı başvurularına ilişkin verileri paylaştı. AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvuru sayısının saat 15.20 itibariyle 7 bin 64'e ulaştığını kaydeden Yavuz, bunlardan 4 bin 923'ünün erkek, bin 536'sının kadın ve 18-25 yaş arası genç erkek, 616'sının ise engelli adaylardan oluştuğunu söyledi. Yavuz, aday adaylık başvurularının ardından izlenecek süreç hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Aday adaylığı müracaatını Pazar günü sonlandıracaktık. Daha bitirmeden önce 29 Nisan itibariyle bir rekoru yakalamıştık aslında 6 bin 300 rakamını gördük. 7 Haziran'a ve 1 Kasım'a baktığımızda bu rakamlara ulaşamamıştık. Dolayısıyla rekoru biz aslında Pazar günü kırdık. Bu sefer rekor üstüne rekor gibi görünüyor. Yarın akşam komisyon başkanları ile bir toplantı yapacağız ve bütün illere temayül yoklaması için heyetler gönderiyoruz. Her bir heyette 4 kişi var. Yarın akşam da saat 17.00'da komisyon başkanlarını toplamak suretiyle bilgilendirme yapacağız. Daha sonra 3 il hariç 78 ilde temayül yoklamasını Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. 78 ilin tamamında 10.00-16.00 saatleri arasında temayül yoklaması yapılacak. İstisna olan 3 ilden biri olan İstanbul'da Pazartesi, Ankara'da Pazar günü ve Kayseri'de Pazartesi günü temayül yoklaması gerçekleştirilecek. Bunlarla birlikte Pazartesi bu iş bitmiş olacak. Temayül yoklamasına bütün teşkilat mensuplarımızın görüşünü alıyoruz, kadın kollarından gençlik kollarına, mahalle ve köy başkanlarına, il genel meclis üyesinden belediye meclis üyesine, eski il başkanlarından eski milletvekillerine varıncaya kadar çok geniş yelpazede teşkilat mensuplarına görüş soracağız ve o bir teşkilat eğilim belirlemesi olacak. Hemen arkasından mülakat komisyonları kurulacak ve Pazartesi gününden itibaren alt komisyonlar çalışmaya başlayacak. Her birinin başında MYK üyesinin olduğu ve üyelerinin de ana kademe MKYK, kadın ve gençlik kolları MKYK'sından birer üyenin olduğu toplam 4 kişi ile mülakat çalışmaları başlayacak. Alt komisyon 4 gün çalışacak ve ardından 4 genel başkan yardımcımızın başkanlığında alt komisyon başkanlarının üyesi olduğu yeni bir ara komisyon devreye girecek ve 2 gün çalışacak. Daha sonra üst komisyona meseleler havale edilecek. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyet son kararını verecek ve 21 Mayıs'ta aday listelerimizi YSK'ya teslim edeceğiz." - ANKARA