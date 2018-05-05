AK Parti Sivas'ta Temayül Yoklaması Yaptı

AK Parti Sivas İl Teşkilatı'nda 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için temayül yoklaması yapıldı.

4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen temayül yoklamasına seçimde aday adayı olan 48 kişiden 44'ü için teşkilat mensupları sandık başına gitti. Temayül yoklamasına katılımın yoğun olduğu gözlenirken, aday adayları oy kullanacak delegelerle yakından ilgilenerek el ilanı ve broşür dağıtarak delegeleri etkilemeye çalıştı.

AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel,"Seçim startı yaklaşık iki hafta önce başladı. Temayül yoklamalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu yoklamalarımız bütün milletvekili aday adaylarımız için hayırlı olur inşallah. Temayül yoklamasında görev yapmak için Kütahya milletvekilimiz İshak Gazel ve İstanbul milletvekilimiz Hasan Sert geldi. Onlar yoklamamızın kontrolünü yapacaklar. 48 aday adayımız var. Bunlardan 44 tanesi temayül yoklamasına katılacak." dedi.

Teşkilat tarafından kullanılan oylar değerlendirilmek ve adayları belirlemek üzere parti genel merkezine gönderilecek. - SİVAS