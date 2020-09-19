AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci Zara'da
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AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, partisinin gençlik kolları kongresine katılmak üzere Zara ilçesine geldi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci Zara'da
19.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.09.2020 15:40

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, partisinin gençlik kolları kongresine katılmak üzere Zara ilçesine geldi.

Zara Millet Bahçesi spor kompleksinde gerçekleştirilen AK Parti Zara İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Ekinci, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2023, 2050 ve 2071 hedeflerini gösterirken çokları inanmadı. Geçmişe baktığımızda ortalama olarak hükümetlerin ömrü 1,5 yıldı, koalisyonlara kalıyordu, ihtilaller oluyordu. Cumhurbaşkanları 7 yıl görev yapıyordu ama halkı tanımıyordu. Temsil durumunda kalıyorlardı. Bugün 19 yılı geride bıraktık." dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Yusuf Kırkgöz delegenin oylarının tamamını alarak, yeniden başkan seçildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine, Kamuran Kurt, Ahmet Tuğran Mızrak, Ersin Güleç, Ali Öztürk, Burak Yalçın, Hasan Albayrak, Hazel Yılmaz, Süleyman Ekinci, Halil Erdem Köseoğlu, Bahattin Kurt, Emrah Ergüt, Mustafa Durak, Mehmet Kaya ile Rümeysa Kırkgöz seçildi.

Kongreye, AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez MKYK Üyesi Burak Ak, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Gençlik Kolları İl Başkanı Fatih Sakarya ile delegeler katıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - İbrahim Özel
İbrahim Özel
AA Editörü

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