AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Hafik'te

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Hafik İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı.

Yılmaz, Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Cami önündeki meydanda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zamankinden fazla güven ve istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Verilen her oyun çok önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ekonominin düzlüğe çıkmasını mı istiyoruz, daha iyi olmasını mı istiyoruz. O halde güven ve istikrarın devam etmesi lazım. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmaz." dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturarak Türkiye'nin kuşatılmak istendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu terör koridoruna müsaade etmemek için de yine Türkiye'de güçlü bir istikrarın olması lazım. Güven ve istikrarın devam etmesi lazım. Yine Türkiye üzerine plan yapan ülkeler var. Geçen haftalarda Belçika mahkemesi 'PKK terör örgütü değildir.' diye karar aldı. Onu yaygınlaştırmak istiyorlar. Türkiye'nin başını başka belalarla uğraştırmak istiyorlar. Dolayısıyla bu coğrafyada sapa sağlam kalabilmek için mutlaka ve mutlaka güven ve istikrarı sağlamamız lazım. Bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım. Kardeş olmamız lazım. Bu dönem kavga zamanı değil, parçalanma zamanı değil, bu dönem bölünme zamanı değil. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz beraberliğimizden geçiyor."

Yılmaz, Hafik'in daha iyi hizmet alabilmesi için Hafik Belediye Başkanı ve adayı Mitat İlhan'a destek istedi.

Kaynak: AA