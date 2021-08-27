AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara ilçesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara ilçesini ziyaret etti

AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara ilçesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kızılkale köyüne gelen Ekinci ve beraberindeki partililer, köy konağında köy muhtarı Düzgün Gülsoy ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Daha sonra Korkut köyüne giden Ekinci, burada bir düğününe katılarak yeni çiftleri ve ailelerini tebrik etti.

Köy konağında vatandaşlarla sohbet eden Ekinci, köy muhtarı Ahmet Akpınar'dan talep ve sorunları dinledi.

Girit ve Kevenli köylerini de ziyaret eden Ekinci, Girit köyü muhtarı Ahmet Değerli ile Kevenli köyü muhtarı Murat Yıldız'dan köylerin ihtiyaçları ve sorunları hakkında bilgi aldı.

İlçe merkezinde taziye evini ziyaret eden Ekinci, son olarak Kenan Oğuzhan'a ait serada incelemelerde bulundu.

Ekinci'nin ziyaretine İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Sivas Belediye Meclis Üyesi Ayşe Aydınay, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur ve yönetimi ile İl Genel Meclis Üyesi Etem Yiğit katıldı.

AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara ilçesini ziyaret etti
AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara ilçesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Cristiano Arda Güler Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara ilçesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 19:57:34. #1.16#

title