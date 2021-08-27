AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara ilçesini ziyaret etti

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kızılkale köyüne gelen Ekinci ve beraberindeki partililer, köy konağında köy muhtarı Düzgün Gülsoy ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Daha sonra Korkut köyüne giden Ekinci, burada bir düğününe katılarak yeni çiftleri ve ailelerini tebrik etti.

Köy konağında vatandaşlarla sohbet eden Ekinci, köy muhtarı Ahmet Akpınar'dan talep ve sorunları dinledi.

Girit ve Kevenli köylerini de ziyaret eden Ekinci, Girit köyü muhtarı Ahmet Değerli ile Kevenli köyü muhtarı Murat Yıldız'dan köylerin ihtiyaçları ve sorunları hakkında bilgi aldı.

İlçe merkezinde taziye evini ziyaret eden Ekinci, son olarak Kenan Oğuzhan'a ait serada incelemelerde bulundu.

Ekinci'nin ziyaretine İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Sivas Belediye Meclis Üyesi Ayşe Aydınay, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur ve yönetimi ile İl Genel Meclis Üyesi Etem Yiğit katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel