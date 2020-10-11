AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci Zara'da
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AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci Zara'da

11.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:17
AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesinde düzenlenen partisinin kadın kolları ilçe kongresine katıldı.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesinde düzenlenen partisinin kadın kolları ilçe kongresine katıldı.

Zara Millet Konağı'nda düzenlenen AK Parti 6. Zara Kadın Kolları İlçe Kongresi'nde konuşan Ekinci, "AK Parti'ye kapatma davası açtılar, İstanbul'da bir tane ağaç söküldü diye ülkeyi yıkmaya çalıştılar, 6-8 Ekim olaylarını çıkarttılar, 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştılar çok şükür başaramadılar. Amerika kendi seçimlerini bırakmış Türkiye'de seçimsiz başkanlık konuşuyor. Böyle bir başkanlık yoktur, olamaz da. Amerika, Fransa diyor ki 'bizim Türkiye ile bir derdimiz yok, Recep Tayyip Erdoğan gitsin istiyoruz.' Türkiye demek Recep Tayyip Erdoğan demek, Recep Tayyip Erdoğan demek Türkiye demektir." dedi.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşüldüğü kongre sonunda, Tuğba Şahin, İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak seçildi.

Tek listenin yer aldığı kongrede İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat tarafından eski İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sema Pala'ya plaket takdim edildi.

Kongreye, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, İlçe Başkanı Ahmet Okur ile delegeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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