AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci Zara'da
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AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesinde partililerle biraraya geldi.

AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci Zara'da
12.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:22

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesinde partililerle biraraya geldi.

Parti binasına gelen Ekinci, burada yaptığı konuşmada, "Yakın zamanda ilçe kongremizi tamamlayarak yeniden görevine seçilen Ahmet başkanımızı ve yeni yönetimini tebrik ediyorum. Zara ilçemiz, bugüne kadar güzel ve başarılı çalışmalara imza attı, bundan sonraki süreçte de en iyi çalışmalarda var olacaklarına inanıyorum." dedi.

İlçe Başkanı Ahmet Okur da "9 aylık bir süreci geride bıraktık, yeni dönemde de daha büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Gerçekleştirilen ziyarete, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Kadın Kolları İl Başkanı Arzu Polat, Gençlik Kolları İl Başkanı Fatih Sakarya katıldı.

Kaynak: AA

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