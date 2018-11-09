AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci Suşehri'nde

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Ekinci, ilk olarak Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından organize edilen istişare toplantısına katıldı.

Ekinci, burada yaptığı konuşmada, ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara değinerek, "Suşehri'nin en önemli caddesi olan ana caddenin asfaltı dökülerek bu hafta içinde çizgiler çizilecektir. Çalışmalarımızda eksiğimiz olabilir ve hatalarımız olabilir. Sizler bizleri eleştirerek hatalarımızı ve eksikliğimizi gidermek için bizleri uyarmanız gerekmektedir." diye konuştu.

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere de değinen Ekinci, "Önümüzde yerel seçimler var buradan yüzümüzün akıyla çıkmak istiyoruz. 16-17 yıldır AK Parti iktidarında yaptığımız hizmetler bizlerin referansıdır. Aday adaylarımıza çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Suşehri Kaymakamlığına vekalaten bakan Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ı makamında ziyaret eden Ekinci, ziyaret sonra sağlık taramasına katılarak şeker ve tansiyon ölçümü yaptırdı.

Ekinci, Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nu da ziyaret ederek okul müdürü Doç. Dr. Nülüfer Tuğut'tan bilgi aldı.

Ekinci'nin ilçe ziyaretinde, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, Gençlik Kolları Başkanı İlhan Erden ve Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik ve il yönetimi de hazır bulundu.