AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi

27.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 27.09.2020 17:12
AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde Muhammed Burak Kuruçay yeniden merkez ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde Muhammed Burak Kuruçay yeniden merkez ilçe başkanı seçildi.

Kale Aile Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede daha sonra divan oluşturularak protokol konuşmalarına geçildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde ise mevcut başkan Muhammed Burak Kuruçay güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci ile bazı illerin milletvekilleri, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Volkan Bozkır Halife Hafter Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Ebru Şallı Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar
Spor Samatta Arda Turan Eddie Newton Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Ankara Ermeni Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 17:13:42. #1.14#
title