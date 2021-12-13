AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 2023 seçimlerine hazırlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 2023 seçimlerine hazırlanıyor

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 2023 seçimlerine hazırlanıyor
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığının 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin hazırlıklarına başladığı bildirildi.

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığının 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin hazırlıklarına başladığı bildirildi.

AK Parti Sivas İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay ve ekibi, 65 mahalle başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelmeyi kapsayan çalışmada, 2023 seçimleri için istişare yapmaya başladı.

Toplantılarda, geçmiş seçimler ve mahallelerde bulunan sandıkların sonuçları da analiz edilerek, 2023 genel seçimlerine hazırlanılıyor.

Yöneticilerle de bir araya gelen merkez ilçe yönetimi, mahallelerden gelen talep ve şikayetleri dinleyerek vatandaşın isteklerini not alıyor.

Şimdiye kadar 35 mahalle yöneticisiyle görüşen Kuruçay ve ekibi, önümüzde hafta diğer mahalle yöneticileriyle de bir araya gelerek program yapmayı planlıyor.

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 2023 seçimlerine hazırlanıyor

AK Partili Kürşat Kılıç sessizliğini bozdu: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir

AK Partili Kürşat Kılıç sessizliğini bozdu: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir

 Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title