AK Parti Sivas il Teşkilatı, öksüz ve yetim çocukları bayramlıkla sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Sivas il Teşkilatı, öksüz ve yetim çocukları bayramlıkla sevindirdi

AK Parti Sivas il Teşkilatı, öksüz ve yetim çocukları bayramlıkla sevindirdi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

AK Parti Sivas il Teşkilatı, öksüz ve yetim 300 çocuğa bayramlık elbise hediye etti.

AK Parti Sivas il Teşkilatı, öksüz ve yetim 300 çocuğa bayramlık elbise hediye etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki bir giyim mağazasında gerçekleştirilen programa, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sefa Savun, il başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve İHH Sivas Şube Başkan Yardımcısı Bülent Şimşek katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Aksu, öksüz ve yetim çocukları sevindirmenin önemine işaret ederek, "Kurban Bayram öncesi yaklaşık 300 yetim yavrumuza kendi beğendikleri bayramlıkları alarak mutlu bir bayram geçirmelerine vesile olmak istedik. İnşallah gönüllerine bir parça sevinç, umut, bir parça gelecek aşılamışızdır. Onların yüzlerindeki mutluluğu, gözlerindeki sevinci görmek bizleri de mutlu ediyor. Sivas Belediyesi de yine bu yardımların haricinde 200 yetim çocuğumuza bayram harçlığı dağıtarak bizlere destek olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederek, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Alişan Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Burak Elmas Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Sivas il Teşkilatı, öksüz ve yetim çocukları bayramlıkla sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.07.2021 13:37:11. #1.13#

title