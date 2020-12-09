AK Parti Sivas İl Başkanı Aksu ve yönetim kurulu üyelerinden Ticaret Borsası'na ziyaret

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Borsa Muhasip Üyesi Tahsin Gülbahar'ı makamında ziyaret eden AK Parti Sivas yönetimi, pandemi sürecinde borsa üyelerinin yaşadığı sıkıntıları dinledi.

Hükümetin tarıma çok önem verdiğini belirten AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, "Tarımsal üretim ülke ve Sivas ekonomisi için önemli. Pandemi sürecinde Sivas esnafının yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettik. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde hareket ederek, birlikte çalışarak daha iyi bir Sivas yaratmanın neler olduğunu görüştük." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Hastaoğlu ise Aksu ve AK Parti heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Borsa olarak tarımsal üretimin sorunlarını ortaya koyup çözüm önerileri sunduk. Tarımını ve ekonomiyi geliştirmek için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hastaoğlu, ziyaretin anısına AK Parti Sivas İl Başkanı Aksu'ya çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya