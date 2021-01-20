AK Parti Sivas İl Başkanı Aksu, kongre sürecini değerlendirdi

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, kongre sonrası ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, parti binasında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen toplantıda, İl Yürütme Kurulu açıklandı.

AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak ilçe koordinatörleri belirlendi ve görevlendirmeler yapıldı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Aksu, yeni bir kadro ile kaldıkları yerden hizmete devam edeceklerini belirtti.

Kongrenin hayırlı olmasını temenni eden Aksu, şunları kaydetti:

"Sivas olarak ilçe kongrelerimizi tamamladık ve akabinde il kongremizi de gerçekleştirerek kongre sürecimizi taçlandırmış olduk. 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar iktidara taşıyacak kadrolarımızı oluşturduk. Şimdiye kadar yönetimlerimizde görev alan dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, yeni görev alan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya