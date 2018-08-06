AK Parti Sivas İl Başkanı Aksu Göreve Başladı

AK Parti Sivas İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Aksu, mazbatasını alarak göreve başladı.

AK Parti Sivas İl Başkanlığına atanan Hakan Aksu, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, AK Parti Sivas milletvekilleri Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Sami Aydın, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Aksu, genel merkezin talebi doğrultusunda geçen hafta temayül yoklaması yapıldığını söyledi.

Kutlu davaya gönül veren herkesten destek isteyen Aksu, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere İl Başkanımız Ziya Şahin'in milletvekilliği aday adaylığı sürecinde ve sonrasında İl Başkanlığı görevi vekaleten Abdulkadir Demirel kardeşimiz tarafından yürütülüyordu. Bu süreçte verdikleri emekler için kendilerine, teşkilatlarımıza ve AK davamıza gönül verenlere teşekkür ediyorum. Genel Merkezimizin talebi doğrultusunda, kendilerinin gönderdiği heyetin iştirakleriyle 28 Temmuz tarihinde bir temayül yoklaması gerçekleştirdik. Teşkilatımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu temayül yoklaması neticesinde beş dava arkadaşımızla birlikte Ankara'ya davet edildik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beş arkadaşımızla da ayrı ayrı görüşerek, Sivas için neler yapılabileceği konusunda mütalada bulundu. Nihayetinde Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sivas İl Başkanlığı görevine atandım. Mazbatamı teslim aldıktan bir gün sonra zaman kaybetmeden görev yerime gelerek görevime başladım."