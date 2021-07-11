AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce'nin acı günü
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AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce'nin acı günü

AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce'nin acı günü
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce'nin vefat eden annesinin cenazesi, Sivas'ın Suşehri ilçesinde defnedildi.

AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce'nin vefat eden annesinin cenazesi, Sivas'ın Suşehri ilçesinde defnedildi.

Rahatsızlığından dolayı bir süredir Sivas'ta özel bir hastanede tedavi gören Rukiye Yüce (66), hayatını kaybetti. Cenaze, yakınları tarafından hastaneden alınarak Suşehri ilçesine getirildi.

Yüce'nin cenazesi, Balhatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, çevre ilçelerden kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Rüstem Yüce, annesinin tedavi sürecini yakından takip eden tüm doktorlara teşekkür ederek, "Rabbime inanan kullar olarak, doğduk ve öleceğiz. Beni doğup, büyüten bir canımı, Rabbime emanet ettim. İnşallah peygamber efendimize komşu olur." dedi.

AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce'nin acı günü
AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce'nin acı günü
AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce'nin acı günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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