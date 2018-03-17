AK Parti Şişli 6. Olağan Kongresi - Hayati Yazıcı - İstanbul
- Programdan detaylar AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Şişli 6. Olağan İlçe Teşkilatı Kongresinde konuştu.
- Programdan detaylar
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Şişli 6. Olağan İlçe Teşkilatı Kongresinde konuştu.