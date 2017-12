Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Meclis'te de bunların uzantıları var. Onlara sesleniyorum yiğitseniz siz de dağlara gidin. Maaş alıp orada neden konuşuyorsunuz, kendi çocuklarınızı neden Amerikan okullarında okutuyorsunuz? En lüks yerlerde yiyeceksiniz, en lüks kıyafetleri giyeceksiniz, devletin en yüksek maaşını alacaksınız, sonra da buradaki gençlere dağı göstereceksiniz. Allah'tan korkun Allah'tan. Yiğitseniz sizin gidin dağlara. Buradaki fakir fukaranın yavrusundan ne istiyorsunuz?" dedi.



Özhaseki, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şırnak Olağan İl Kongresi'nde, kente yaraları sarmak için sık geldiğini, buradaki kardeşlerinin dertlerine derman olabilmek için neredeyse her hafta şehirde bulunduğunu, hizmet için geldiklerini söyledi.



"Bugün burada bir nöbet teslimi var. Kongre yapıyoruz. Başka partilerde sandalyeler havada uçuşuyor, kavgalar çıkıyor ama bizde bir dava adamı ve sorumluluk şuuru içerisinde bir görev teslimi olarak bu iş yapılır." diyen Özhaseki, dava şuuru ve kardeşlik hukuku içerisinde kongrelerini yaptıklarını belirtti.



Özhaseki, Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olduğunu, cennet gibi bir vatanları bulunduğunu kaydederek, özellikle de son yüzyıl içerisinde bu coğrafyanın mazlumların sığınma coğrafyası olduğunu anlattı.



Etle tırnak gibi kardeş ve bir, birbirlerinden ayrılamaz şekilde bütün olduklarını aktaran Özhaseki, bu toprak parçası üzerinde hem dışarıdan hem de içeriden fitne odaklarının her istediklerini yapabilmek için büyük gayret sarf ettiklerini bildirdi.



İçeriden envai çeşit örgütler çıktığını dile getiren Özhaseki, "İçeridekilerle baş ediyoruz. Allah'ın izniyle de dışarıdakilerle de baş ederiz. Bakın burada PKK terör örgütü yapmış olduğu çukur siyaseti ile yaklaşık 48 bin evimizi yaktı, yıktı. Şimdi tek tek yaraları sarıyoruz, artık onarılmayacak durumda olan ne kadar ev varsa tek tek yapıyoruz. Silopi'de, İdil'de, Cizre'de yapıyoruz. Şırnak merkezde de 6 bin 500 konuta başladık." diye konuştu.



Özhaseki, konutları birkaç ay içerisinde bitireceklerini ve evleri teslim edeceklerini belirterek, 800 kilometreden fazla altyapıya başladıklarına, aynı zamanda anlaşma yapanlara kira ve eşya yardımında bulunmaya da devam ettiklerine işaret etti.



En yüksek anlaşma oranının yüzde 93 ile Şırnak'ta olduğunu ifade eden Özhaseki, devlet olduklarını göstermek ve yaraları sarmak adına çok hızlı davrandıklarını kaydetti.



"Kardeşlik hukukunu tesis edeceğiz"



Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Allah'ın izniyle birkaç ay içerisinde bunların hepsini bitireceğiz. Onların yakıp yıktığı yerlere biz hayat vererek yeniden inşa edeceğiz. Ülkemizin güneyine birçok ülke geldi, binlerce kilometre öteden gelenler var. Bunlar buraya niye geldiler, bunlarla tarihte bir ortaklığımız mı vardı, onlarla aynı dinden miyiz, aynı ırktan mıyız, bir geçmişimiz mi var, tarihi bir hatamız mı var niye geliyor buraya bunlar? Burada hesapları var onun için geliyorlar. Gelirken de demokrasi, insan haklarını geliştirmek, özgürlükler adına geldiklerini söylüyorlar. Siz gittikleri herhangi bir ülkede demokrasi inşa ettiklerini gördünüz mü, insan hakları konusunda iyilikler yaptıklarını gördünüz mü? Kendilerine gelen 50 bin 100 mülteciyi almamak adına kapıdan girenleri dövüyorlar, su verene bile ceza veriyorlar. Gittikleri her yere kan ve gözyaşı götürüyorlar. Oradaki insanlar arasına düşmanlık saçıyorlar.



Ne yazık ki bunlar gelip içerideki bazı gençlerimizi de gafilleri de kandırarak ellerine silah verip dağlara doğru gönderiyorlar. Meclis'te de bunların uzantıları var. Onlara sesleniyorum yiğitseniz siz de dağlara gidin. Maaş alıp orada neden konuşuyorsunuz, kendi çocuklarınızı neden Amerikan okullarında okutuyorsunuz? En lüks yerlerde yiyeceksiniz, en lüks kıyafetleri giyeceksiniz, devletin en yüksek maaşını alacaksınız, sonra da buradaki gençlere dağı göstereceksiniz. Allah'tan korkun Allah'tan. Yiğitseniz sizin gidin dağlara. Buradaki fakir fukaranın yavrusundan ne istiyorsunuz? Biz bir ve beraber olacağız, birbirimize sarılacağız, Allah için yaralarımızı saracağız, kardeşlik hukukunu tesis edeceğiz, hem içeriden hem dışarıdan kullanmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz."



"Biz bir millet hareketiyiz"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Dışarıdaki ve içerideki muhteşem tabloya minnetlerimizi ifade ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Şırnak'a birçok kez geldiğini, bugün helikopter ile Şırnak'a inerken kentin daha bir güzelleştiğini gördüğünü belirterek, "Bir yıkanlar var bir de yapanlar var. Yıkanların ne için yıktıklarını iyi anlamak lazım. Yapanların da ne için yaptıklarını çok iyi anlamak lazım. Her şey milletin gözü önünde cereyan ettiği için her birimiz oynanan oyunu çok net görüyoruz. Dünyada ve bölgede oynanan oyunları ve Türkiye'de oynanan oyunları çok iyi biliyoruz ama bilmedikleri bir şey var. Bizim en iyi bildiğimiz şey oyun bozmaktır." dedi.



Kurulan bütün tuzakları ve oyunları bozarak Türkiye'nin bu aziz milletle beraber yoluna devam ettiğini ve devam edeceğini vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:



"Çünkü önümüzde Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir lider var. Bu milletin duası var. Bir şeyin cevabını iyi vermemiz lazım. Biz kimiz? Biz partilerden bir parti değiliz. Biz bir millet hareketiyiz. Bu millet hareketinin hamurunu neyin yoğurduğuna, kumaşını kimin diktiğine bakmak gerekir. Biz öyle bir milletiz ki milleti İbrahim olarak kıblesi aynı, inancı, tarihi, kültürü, davası, derdi ve misyonu aynı olan insanlarız. Bizim hakikatımız yaratılmışı yaratandan ötürü sevmektir. Bizler Müslümanlarız. Bizler teslim olmuşlarız. Bizler, gayret bizden tefrik Allah'tandır diyenleriz. Bizler seferle sorumluyuz. Zafer Allah'a aittir diyenleriz. Bizler bütün coğrafyalarda kıblesi ve imanı belli elif gibi dik duranlarız. Bizler 10 bin kilometre öteden gelenlerle iş birliği yapanlar değiliz. Bizler bu millete zarar veren, milletin körpecik zihinlerini zehirleyenler değiliz. Bizler ahlaktan, demokrasiden, barıştan ve özgürlükten bahsedip kendisi gibi düşünmeyenlere faşistçe baskı yapanlar değiliz. Bizler el yapımı patlayıcılarla sokakları cehenneme çevirenler değiliz. Bizler Allah'a teslim olmuş merhameti ilke edinmişleriz."



Israrla "Türkiye'nin DEAŞ'a destek olduğunu" söylediklerini dile getiren Ünal, "Sabah akşam bunu söylediler. CHP'si, HDP'si ve PKK'sı hep bunu söyledi. Sonra biz neyi gördük? Bu bize saldıranların DEAŞ ile Rakka'da nasıl beraber iş birliği yaptığını gördük mü? Bize DEAŞ'tan petrol alıyorsunuz diyen PKK'nın 2013'te DEAŞ'tan petrol satın aldığını gördük mü? Bu coğrafya ve bu halk için savaştıklarını söyleyenlerin, kimlerle iş birliği yaptıklarına bir bakın. Bu iş birliğini ne için yaptıklarına bir bakın." ifadesini kullandı.



Ünal, burada yaşadıklarının ve yaşamaya devam edeceklerinin altını çizerek, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bin yıl önce de buradaydık, bin yıl sonra da burada olacağız ama tarih hainleri, iş birlikçikleri ve bu milletin evlatlarının zihinlerini zehirleyip onları silahla, terörle, kanla tanıştıranları da tarih yazacak. Sadece Türkiye'nin değil ümmetin lideri olduğunu BM oylamayla birlikte tescillendiği liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birazdan salona teşrif edecekler. Teşkilatımızla liderimizle milletimizle beraber bir, diri ve hep birlikte Türkiye olalım. Allah'ın izniyle kimsenin bize gücü yetmez."