AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik'ten İdil'in köylerine ziyaret

10.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:08

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik İdil ilçesinde bazı köyleri ziyaret etti.

Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan beraberindeki heyet ile merkeze bağlı Tepeköy, Ulak, Yazman, Kırca, Özbek, Kozluca, Alakamış, Oyalı köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla görüşen Birlik, teşkilat ile el ele vererek, vatandaşların sorunlarını çözme gayretinde olacaklarını söyledi.

Yapılan bu toplantıların da teşkilata ciddi bir heyecan getireceğini ifade eden Birlik, bu istişarelerin süreceğini aktardı.

Birlik, bu yıl da çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi.

AK Parti İdil İlçe Başkanı Murat Ay da, köy ziyaretleriyle çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti.

Kaynak: AA