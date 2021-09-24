AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik'ten, Kaymakam Tunç'a ziyaret - Haberler
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AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik'ten, Kaymakam Tunç'a ziyaret

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik'ten, Kaymakam Tunç'a ziyaret

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'u makamında ziyaret etti.

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'u makamında ziyaret etti.

Milletvekili Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Cizre İlçe Başkanı Akif Özalp ve beraberindeki heyet ile Kaymakam Tunç'u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç, Birlik ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik'ten, Kaymakam Tunç'a ziyaret - Haberler
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