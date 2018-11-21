AK Parti Şırnak Kadın Kollarından, Evlenecek Çifte Destek

AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanlığı ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği, maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen çiftin masraflarını karşılayarak, düğün yapıp evlenmelerini sağlayacak.

Şırnak'ta yaşayan Meryem Uğur ve Hasan Barın çifti maddi imkanları olmadığı için evlenemediklerini AK Parti Şırnak Kadın Kollarına bildirmesi üzerine teşkilat harekete geçti.

Çiftin bütün masraflarını karşılayarak nişanlarını gerçekleştiren yönetim, aralık ayında gençlerin düğünün yapılmasını planlıyor.

Uğur ve Barın çifti ise parti yönetimine maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkür etti.



AK Parti Şırnak Kadın Kolları ve Dernek Başkanı Hatice Atan, yaptığı açıklamada, Beyazay Derneği aracılığıyla kendilerine başvuran çifti evlilik hayallerin kavuşturacaklarını dile getirdi.



"Birbirine gönül vermiş fakat maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen Barın ve Uğur çiftinin evlilikteki ilk adımını attık. İnşallah aralık ayının ilk haftasında düğünlerini de gerçekleştireceğiz." diyen Atan, şöyle dedi:



"Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında çiftin bütün ihtiyaçlarını yerine getirmek adına geniş bir mesai harcadık. Bu bir ilk oldu belki ama bunun gibi sorumluluk projelerinde hem partimiz hem derneğimiz vatandaşlarımıza her türlü maddi manevi desteği sunmaya hazırdır."