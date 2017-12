Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörü Türkiye'nin dağlarından, şehirlerinden ve mezralarından söküp attıklarına dikkat çekerek, "Bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Belediyeleri terör örgütünün şubesi yapanlarla hukuk içinde mücadelemizi yapıyoruz. Bu ülkenin tek kuruşunu dağdaki terör örgütlerine peşkeş çektirmemeye kararlıyız. Para artık teröre değil, hizmete gidiyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Erdoğan, AK Parti İl Kongresi'nin Şırnak, Türkiye, millet ve Kudüs için hayırlara vesile olmasını diledi. Şırnak ile birlikte 17'nci il kongresini yaptıklarını belirten Erdoğan, Şırnak'ın bizzat katıldığı 12'nci il kongresi olduğunu, diğer il kongrelerini de Başbakan ile birlikte yapacaklarını ve ardından gerçekleştirecekleri büyük kongreyle birlikte 2019'daki seçimlere yenilenmiş ve kuvvetli bir şekilde gireceklerini kaydetti. Süreyi iyi değerlendirmeleri gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik ve kadın kolları ile ana kademelerle kenetlenerek çalışmaları devam ettireceklerini dile getirdi. AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını, milletini sadece seçimden seçime hatırlayan, oy için kapılarını çalan ve muhtarları tehdit eden partilerden olamayacağını aktaran Erdoğan, gönülleri fethederek oy isteyen bir parti olduklarını belirtti. AK Parti'nin günün 24 saati, haftanın 7 günü milletin derdiyle dertlenen bir parti olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu hareket bir dava bir gönül hareketidir. Biz siyasette milletimize hizmet için varız. Millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için yola çıktık. Koltukların, makam ve mevkilerin geçici olduğunu bilerek, faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Eski arkadaşlarımızın tecrübelerinden, yeni arkadaşlarımızın heyecanından istifade ederek çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.



"Halkın iradesini terör baronlarına teslim ettiler"



Şırnak'ta halk oylamasından yüzde 28,3 oranında bir "Evet" oyu çıktığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Buradaki problemi Şırnaklılarda değil, kendimizde arıyoruz. Demek ki kendimizi buradaki kardeşlerimize yeterince anlatamamışız ve yeterince de çalışamamışız. Onun için yüzde 28'de kalmış. Vatandaşlara projelerimizi layıkıyla anlattığımızda bambaşka bir tablo ile karşılaşacağımıza inanıyorum. Terör örgütünün siyasi uzantılarının ne bu millete ne de Şırnak'a verebilecek bir şeylerinin olmadığı artık ortadadır.



Daha önceki seçimlerde baskıyla elde ettiği oylarla halkımı her platforma temsil etmek yerine iradesini Kandil'deki terör baronlarına teslim etti. Bu parti demokrasi ve kalkınma mücadelesini meşru zeminde yürütmek yerine FETÖ dahil tüm şer odaklarıyla işbirliğine girdi. Ne tür kumpaslar çevirdiklerine hep birlikte şahit olduk. Türkiye partisi olmak yerine Türkiye düşmanı olanların koltuk değneğiyle olanlarla bizim konuşacağımız bir şey yok. Milletvekili kalkanını teröristlere kullandıran, belediye araçlarını teröristlere tahsis edenlerle yürüyecek yolumuz yoktur. Milletimizin kendilerine tanıdığı krediyi hoyratça harcayanların, CHP'nin oyuncağı olanların Kürt kardeşlerim nazarında hiçbir itibarının kalmadığına inanıyorum. 2019 seçimlerinde yoldaşları CHP ile birlikte, inşallah bunların siyasi ömürlerini doldurduklarına şahit olacağız. Sizlerden bu iki faşist partiyi tarihi çöplüğüne yollamanızı bekliyorum. 2023 Türkiye'sinde bu anlayışların hiçbiri kendilerine hayat bulamayacaktır. 2023 Türkiye'si her açıdan muasır medeniyetler seviyesine çıktığımız bir ülke olacaktır."



"Eski devleti de bugünkü devleti de biliyorsunuz"



15 yıl içerisinde ortaya koydukları projelerle Türkiye'ye çağ atlattıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şırnak, 90'lar ile AK Parti döneminin karşılaştırmasını en iyi yapacak illerden biridir. Yasakçı, baskıcı eski devletini de, bugünün 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile hareket eden devletini de çok iyi biliyorsunuz. Geçtiğimiz 15 yılda sadece sağlık, eğitim, ticaret ve ulaşımda değil, demokrasi de hak ve özgürlüklerde reformlara hizmet ettik. 15 yılda Şırnak'a eski parayla 10 katrilyon yatırım yaptık. Yaklaşık 3 bin derslik, yükseköğretim yurtları, 7 adet spor tesisi inşa ettik. Şırnak'a modern bir üniversite kazandırdık. Artık Şırnaklı öğrenciler maddi imkansızlıklarla üniversite eğitimlerini ertelemek zorunda kalmıyor. Çocuklarımız kendi şehirlerinde harç ödemeden, başvuran herkesin alabildiği kredi imkanlarıyla ülkemizin her yanından gelen arkadaşlarıyla üniversite eğitimi alıyor. Çocuklarımıza kendilerine en güzel geleceği kurabilmeleri için eğitim olanağı sağladık. Şırnak, Cizre, Silopi, İdil, Güçlükonak, Beytüşşebap ve Uludere'de Devlet Hastanelerini yaptık. Şırnak merkez Devlet Hastanesine 75 yataklı kadın doğum ve çocuk ek binası yaparak hastanemizi büyütüyoruz. Bölücü terör örgütünün çukur eyleminde çok zarar gören illerimizden biri de Şırnak. Ev, iş yeri ve kamu binası olarak 48 bin birimi tahrip etti. Bunlardan 27'si de cami, müftülük ve Kur'an kursu. Bunların dinimizle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Şırnak merkezde, Silopi'de, İdil'de ve Cizre'de terör örgütünün yakıp yıktığı her yeri ayağa kaldırıyoruz" diye konuştu.



"Milletin şartlarından istismar alanı oluşturmaya çalışıyorlar"



Şırnak'taki vatandaşlara 551 milyon TL kira yardımı yaptıklarını, 10 bin 684 ev, iş yeri ve kamu hizmet birimi inşa ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerde bulundu:



"616 kilometre içme suyu şebekesi, 175 kilometre kanalizasyon şebekesi döşendi. Bunları yaparken hiçbir vatandaşımızın kalbini kırmadık, kendisinin rızası dışında bir işe zorlamadık. Buna rağmen bazılarının fitne çıkarma peşinde olduğunu biliyoruz. TOKİ projeleri her yerde olduğu gibi burada da en medeni imkanları sağlamayı amaçlıyor. Milletimizin sefaletinden, kötü hayat şartlarından ve fakirliğinden kendilerine istismar alanı oluşturmaya çalışanlar için bu projeler adeta kabus oluyor. TOKİ konutlarında ağız tadıyla, güle güle oturun, evlatlarınızı en iyi şartlarda büyütün. Bu imkanların hepsi de sizlere analarınızın ak sütü gibi helaldir."



"Terör gölgesi kalktıkça, daha fazla kaynak aktarılacak"



2002'ye kadar Şırnak'a 26 kilometre bölünmüş yol yapıldığını ancak kendilerinin buna 160 kilometre ilave ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Şırnak'ta kayyum atanmadan önce burada bulunan belediyeler acaba ne yaptılar. Her taraf adeta hendek haline gelmişti. Atık sular dışarıdan akıyordu. Şırnaklı kardeşlerime bunlar yakışır mıydı, bunlar onlara layık mıydı. Ama onlar layık gördüler. Zulmettiler, biz ise bu devri değiştiriyoruz. Şerafettin Elçi Havalimanının yolcu trafiği açıldığı günden beri sürekli artıyor. 2013'te 39 bin olan yolcu trafiği 2016'da 241 bine çıktı, 2017 Kasım sonu itibariyle 305 bine ulaştı. Demek ki ihtiyaç var. Bizim için İstanbul, Ankara ve İzmir ne kadar önemliyse Şırnak'ta o kadar önemli. Terör gölgesi ülkemizin üzerinden kalktıkça daha fazla kaynak aktaracağız."



"Terörü dağlardan ve şehirlerden söküp atıyoruz"



Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlı ancak hukuk içerisinde yürüttüğünü de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terörle mücadele adı altında kendi vatandaşlarına yapmadıkları eziyeti bırakmayan ülkeleri görüyoruz. Ülkemizde de aynı görüntüleri ortaya çıkarmaya çalışanlar oldu. Bu kötü niyetlilerin heveslerini kursaklarında bıraktık. FETÖ, DEAŞ ve PKK'dan DHKP-C'ye tüm şer şebekelerinin kökünü kazıdık, kazıyoruz. Terörü bu ülkenin dağlarından, şehirlerinden ve mezralarından söküp atıyoruz. 2,5 yıl içinde bu noktada çok ciddi işler başardık. Çukur eylemleriyle bölgedeki Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çeviren bölücü terör örgütünü açtıkları hendeklere gömdük. Yaz kış, dağ taş demeden operasyonlar sürüyor. İHA'larla inlerini başlarına geçiriyoruz. Bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Belediyeleri terör örgütünün şubesi yapanlarla hukuk içinde mücadelemizi yapıyoruz. Bu ülkenin tek kuruşunu dağdaki terör örgütlerine peşkeş çektirmemeye kararlıyız. Para artık teröre değil, hizmete gidiyor. Şırnak'ın kaynakları Kandil'deki katillere peşkeş çekilmek yerine, asfalt, yol, kanalizasyon ve içme suyu tesisi olarak vatandaşlara sunuluyor. Belediyeler terör örgütlerine taşeronluk değil, yöre halkına hizmet yapıyor. Belediyenin siyaseti terör siyasetidir. Belediyeyi başka işler için kullananlara en başta sizler karşı çıkmalısınız. Buralar yatırım ve cazibe merkezine dönüşüyor. Birkaç gün önce Cizre'de büyük bir özel sektör yatırımının açılış yapıldı. 5 yıldızlı otel hizmete açıldı. Güvenlik ortamı geliştikçe yatırımcıların bölgeye olan ilgisinin katlanarak artacağına inanıyorum. Şırnaklı kardeşlerimiz devletinin yanında oldukça terörün zehirli otları bu topraklarda boy alamayacaktır. Yeter ki biz Rabia'mızdan taviz vermeyelim." - ŞIRNAK