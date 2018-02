AK Parti Şırnak İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mardin'i Ziyaret Etti

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri'yi ziyaret edip bir süre görüştü.

AK Parti Şırnak İl Başkanı seçilen İbrahim Halil Erkan'ı tebrik eden AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "AK Parti davasına hizmet yolunda gönül vererek büyük bir erdemlik gösteren sizleri tebrik ediyorum. Çünkü bu dava diğer yapılanmaların hiçbirine benzemeyen ve ancak hizmet aşkıyla, gönül birliğiyle mücadele edebilen kişilerin yer alabileceği bir harekettir. Yediden yetmişe AK Parti'ye gönül vermiş her bir kardeşimiz AK Parti'nin sadece siyaset üreten bir parti olmadığının farkındadır. Hizmeti kendine amaç edinmiş, ülkemizin batısı neyse doğusunun da aynı coğrafyanın birer parçası şeklinde hareket ederek icraat çıtasını ön planda tutan büyük bir parti olduğunun bilincindedir. Bu nedenle AK Parti'de kim hangi makama gelirse gelsin birer emanetçi olarak orada oturduğunun idrakindedir. Geçmişte yaşanan sıkıntılardan Mardin ile beraber Şırnak'ta nasibini alan illerimizin başında geliyor. Terör odaklarının sebep olduğu nedenlerden dolayı bir yıla aşkın devam eden sokağa çıkma yasağının ardından tekrar inşallah daha güzel günlerine dönecek olan Şırnak ilimizin her alandaki potansiyeline güveniyorum. Bölge illeri olarak birbirimize daha da kenetlenmiş bir şekilde her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi ve önümüze çıkabilecek her engeli aşabileceğimize inanıyorum. İnşallah bu merhalede daha çok birbirimizi ziyarete ederek, toplantılarda bir araya gelerek gönül kardeşliğimizi pekiştireceğiz" dedi.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdikleri 6. Olağan Kongrelerinin Şırnak, Mardin ve bölgeye hayırlar getirmesini temenni etti. Erkan, "Tüm yoğun çalışma programlarına rağmen kongremize teşrif eden AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri'ye ve AK Parti Mardin milletvekillerine sonsuz teşekkür ediyorum. Kongremizin Şırnak ve reisimize yakışır bir tarzda geçmesi için hazırlıklarımızı günler öncesinden başlattık. Çok şükür bu emeğimizin karşılığını aldığımıza inanıyorum. Çünkü kongremiz çok olumlu bir ortamda ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu önemli mesajlarla gerçekleşti. Aslında tüm AK Parti kongreleri çok güzel ortamlarda gerçekleşiyor. Bu vesileyle 17 Mart'ta yapılması planlanan Mardin kongresinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MARDİN