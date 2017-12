AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletvekili dokunulmazlığını teröristlere kalkan olmak için kullanan, belediye araçlarını teröristlere tahsis eden bir anlayışın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey bulunmadığı açıktır. Devletten gelen parayı Kandil'e gönderenlerle bizim yürüyecek yolumuz yoktur." dedi.



Erdoğan, Şırnak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde, asla sıradan bir parti olmadıklarını ve olamayacaklarını vurguladı.



Milleti seçimden seçime hatırlayan, vatandaşın kapısını sadece oy için çalan partilerden de olmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, muhtarları tehdit ederek oy isteyen partilerden de olamayız. Biz, gönülleri fethederek oy isteyen partiyiz, özelliğimiz bu. Biz korkutucu olmayacağız." ifadelerini kullandı.



AK Parti'nin günün 24 saati, haftanın 7 günü milletin derdiyle dertlendiğini aktaran Erdoğan, hiçbir ayrım yapmadan, ülkeye ve millete hizmet etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



Bir dava, bir gönül hareketi olduklarına işaret eden Erdoğan, siyasette ikbal için değil millete hizmet için bulunduklarını söyledi.



Millete efendi olmak için değil hizmetkar olmak için yola çıktıklarını aktaran Erdoğan, koltukların, payelerin, makam ve mevkilerin geçici olduğunu vurguladı.



"Şırnak'ta bambaşka bir tablo ile karşılaşacağımıza inanıyorum"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'daki halk oylamasında Şırnak'ta yüzde 28,3 oranında "evet" oyunun elde edilebildiğini hatırlattı.



Salondan alkışlar gelmesi üzerine de Erdoğan, "Niye alkışladınız? Yanlış anlaşıldı herhalde. Burada problemi, Şırnaklılarda değil elbette kendimizde arıyoruz. Demek ki kendimizi buradaki kardeşlerimize yeterince anlatamamışız, yeterince de çalışamamışız. Onun için yüzde 28'de kalmışız. Gayret gösterdiğimizde, vatandaşlarımıza hedeflerimizi, projelerimizi layıkıyla anlattığımızda inşallah Şırnak'ta bambaşka bir tablo ile karşılaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Terör örgütünün siyasi uzantılarının ne millete ne Kürtlere ne de Şırnak'a verebilecek bir şeyleri olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bölücü örgüte müzahir parti, daha önceki seçimlerde baskıyla, tehditle elde ettiği oyları gitti eski Türkiye'nin faşist kafalı seçkinlerine peşkeş çekti. Bu parti, demokrasinin imkanlarını kullanarak benim halkımı her platformda temsil etmek yerine, gitti iradesini Kandil'deki terör baronlarına teslim etti." dedi.



Erdoğan, bu partinin demokrasi ve kalkınma mücadelesini meşru zeminde yürütmek yerine FETÖ dahil tüm şer odaklarıyla iş birliği yaptığını dile getirerek, "Belediye binalarının arka kapılarından aldıkları FETÖ'nün elebaşlarıyla iktidarı devirmek için ne tür kumpaslar çevirdiklerine hep birlikte şahit olduk. Türkiye partisi olmak yerine Türkiye düşmanı, millet düşmanı çevrelerin koltuk değneği olanlarla bizim ne konuşacak sözümüz ne yürüyecek yolumuz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.



Milletvekili dokunulmazlığını teröristlere kalkan olmak için kullanan, belediye araçlarını teröristlere tahsis eden bir anlayışın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey bulunmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Devletten gelen parayı Kandil'e gönderenlerle bizim yürüyecek yolumuz yoktur. Milletimizin kendilerine tanıdığı krediyi hoyratça harcayanların, CHP'nin oyuncağı olanların, teröristler karşısında onurlu bir duruş sergileyemeyenlerin artık Kürt kardeşlerim nazarında hiçbir itibarınının kalmadığına inanıyorum.



2019 seçimlerinde yoldaşları CHP'yle beraber inşallah bunların da siyasi ömürlerini doldurduklarına şahit olacağız. Sizlerden ülkemizin başına karabasan gibi çöken bu iki faşist partiyi de layık oldukları yere, tarihin çöplüğüne yollamanızı bekliyorum. 2023 Türkiyesi'nde bu anlayışların hiçbiri kendine hayat bulamayacaktır. Çünkü 2023 Türkiyesi demokraside ve ekonomide sınıf atladığımız, her bakımdan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıktığımız bir Türkiye olacaktır."



Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" dediğine işaret eden Erdoğan, AK Parti olarak son 15 yılda ortaya koydukları eserlerle ve Türkiye'ye çağ atlatan projelerle kendilerini gösterdiklerini bildirdi.



Erdoğan, "Şırnak, 1990'ların Türkiye'si ile AK Parti dönemi Türkiye'sinin karşılaştırmasını en iyi yapabilecek olan illerimizden biridir. Sizler sokaklarında korkunun kol gezdiği, vatandaşına tepeden bakan, yasakçı, baskıcı eski devletini de bugünün 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden yönetimini de çok iyi biliyorsunuz." dedi.



"Aramızdaki fark bu"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıllık dönemde sadece sağlık, eğitim, ticaret ve ulaşımda değil demokraside, hak ve hürriyetlerde de çığır açan reformlara imza attıklarına işaret etti.



Bölücü terör örgütünün tehditlerine rağmen son 15 yılda Şırnak'a eski rakamla 10 katrilyon tutarında yatırım yaptıklarını dile getiren Erdoğan, Şırnak'ta yaklaşık 3 bin derslik, bin öğrenci kapasiteli yüksek öğrenim yurtları, 7 spor tesisi inşa edildiğini ve Şırnak'a modern bir üniversite kazandırdıklarını anımsattı.



Artık Şırnak'ta gençlerin üniversite eğitimlerini maddi imkansızlıklar dolayısıyla ertelemek zorunda kalmadığına dikkati çeken Erdoğan, gençlerin kendi şehirleri veya yakın yerlerde, herkesin alabildiği burs veya kredi imkanlarıyla, Türkiye'nin dört bir yanından gelen arkadaşlarıyla birlikte üniversite eğitimi alabildiğini vurguladı.



Erdoğan, "Onlar evlatlarınızı terör örgütünün saflarına gönderip hayatlarını karartırken, biz çocuklarımıza kendilerine en güzel geleceği kurabilmeleri için eğitim, öğretim imkanları sağladık. Aramızdaki fark bu." ifadelerini kullandı.



10 bin 684 ev, iş yeri ve kamu hizmet birimi



Şırnak'a, Cizre'ye, Silopi'ye, İdil'e, Güçlükonak'a devlet hastaneleri yapıldığını belirten Erdoğan, Şırnak Merkez Devlet Hastanesi'ne 75 yataklı kadın doğum ve çocuk ek binasını yaparak hastaneyi büyüttüklerini aktardı.



Bölücü terör örgütünün çukur eylemlerinde çok zarar gören illerden birinin de Şırnak olduğunu vurgulayan Erdoğan, ev, işyeri, kamu binası olarak 48 bin bağımsız birimin tahrip edildiğini, bunlardan 27 tanesinin de cami, müftülük ve Kur'an kursu olduğunu söyledi. Erdoğan, "Çünkü bunların dinimizle, Müslümanlıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur." dedi.



Erdoğan devletin Şırnak merkezde, Silopi'de, İdil ve Cizre'de terör örgütünün yakıp yıktığı her yeri ayağa kaldırmak için çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar Şırnak'taki vatandaşlarımıza 551 milyon lira kira yardımı yaptık. Bunu biz yaptık. Ne için yaptık, Şırnak'ın modern bir kent haline getirelim diye yaptık. 10 bin 684 ev, işyeri, kamu hizmet birimi şu anda inşa ediliyor. 616 kilometre içme suyu şebekesi, 175 kilometre kanalizasyon şebekesi döşendi. Bütün bunları yaparken hiçbir vatandaşımızın kalbini kırmadık, kendisinin rızası dışında bir işe zorlamadık. Buna rağmen bazılarının fitne çıkartma peşinde olduklarını biliyoruz."



