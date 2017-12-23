Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum. Yanlışta ısrar ederek gerilimi daha fazla tırmandırmanın kimseye faydasının olmadığı, atılan her adımla bir kez daha ortaya çıkıyor." dedi.



Erdoğan, Şırnak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Yemen'in desteği ile Kudüs karar tasarısını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıdıklarını ve yapılan oylamada karar tasarısının 128 ülkenin oyu ile kabul edildiğini anımsattı.



İsrail ve Amerikan yönetiminin oylama öncesi tehditlerinin hiçbir işe yaramadığını belirten Erdoğan, "Dolarlar, tehditler bir işe yaramadı. Ekonomik, askeri ve medya gücüyle korku imparatorluğu kuracaklarını düşünenler, tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadılar. Amerika ve İsrail bir kez daha nobran tavırlarından, hukuksuz adımlarından dolayı maşeri vicdanda mahkum edildi." dedi.



Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin, hak ve adaletten yana takdire şayan bir tavır sergilediğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:



"Dünyada paranın satın alamayacağı değerlerin de bulunduğu son oylama ile herkes tarafından görülmüş oldu. Ben bu 128 ülkenin tamamına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum. Yanlışta ısrar ederek gerilimi daha fazla tırmandırmanın kimseye faydasının olmadığı, atılan her adımla bir kez daha ortaya çıkıyor. Amerikan ve İsrail yönetiminin provokatif tutumları, yalnızca bölgedeki fanatiklerle terör örgütlerini mutlu ediyor. Bu tür şımarık tavırlardan sadece ve sadece, kan, gözyaşı, çatışmalardan beslenen kesimler memnuniyet duyuyor. İşgal devleti İsrail fırsattan istifade ile uyguladığı devlet terörünün dozunu artırarak down sendromlu çocuklara, Muhammed'e, kadınlara, 15 yaşındaki Cüneydi'ye, tekerlekli sandalyedeki engellilere saldırmaya, suç çetelesini zenginleştirmeye başladı. Filistinli kardeşlerimizin kanını dökmek için adeta fırsat kollayanlar, bir de kalkıp utanmadan, sıkılmadan şahsım ve ülkemizle ilgili densiz beyanlarda bulunuyorlar."



"Onlar bizi hiç tanımıyorlar"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kontrol ettikleri basın yayın organlarındaki kiralık kalemleri aracılığıyla, kimi ülkelerdeki beslemeleri vasıtasıyla bizi susturabileceklerini sanıyorlar. Herhalde birileri gibi tehditler ve iftiralar karşısında geri adım atacağımızı, sineceğimizi, teslimiyet göstereceğimizi düşünüyorlar. Onlar bizi hiç tanımıyorlar. Bunlar tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti hiç tanımıyorlar." dedi.



"Mert direnir, namert kaçar. Korkaklar zafer anıtı dikemez." ifadelerini kullanan Erdoğan, bugüne kadar Hakk'ın ve halkın iradesi dışında hiçbir irade tanımadıklarını vurguladı. Erdoğan, "Terör örgütlerinden, vesayet odaklarından, darbe heveslilerinden, bütün bunlardan gelen gizli açık yüzlerce tehdide rağmen hakkı söylemekten, halkımızın gösterdiği istikamette yürümekten asla çekinmedik. Ne bölücü örgüte ne FETÖ'cülere ne de bunların yularını elinde tutan güç odaklarına boyun eğmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda istiklalimiz için, ezanımız için, bayrağımız, vatanımız için, tüm mazlum ve mağdurların hakkı için mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.



"Kudüs'ün işgalcilere peşkes çekilmesine asla rıza göstermeyeceğiz"



Toprakları elinden alınan milyonlarca Filistinli mültecinin hakkını uluslararası platformlara taşıyacaklarını dile getiren Erdoğan, Kudüs'ün kişisel hesaplar adına, ideolojik fanatizm adına işgalcilere peşkeş çekilmesine asla rıza göstermeyeceklerini belirtti.



Tehditlerden korkmadan, tarih, edep, diplomasi bilmez densizlerin bühtanlarına aldırmadan haklarını arayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Tarih boyunca olduğu gibi Kıptilerin de Ortodoksların da Katoliklerin de Kudüs üzerindeki hak ve hukukunu gerekirse biz savunacağız. Silm şehri, barış şehri, peygamberler şehri Kudüs'ü kan gölüne çevirmek isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. İnşallah bu mücadeleyi mümkün olan en geniş zeminde yürütecek ve Allah'ın izniyle zafere taşıyacağız. Biz beşeri hiçbir gücün önünde eğilmedik, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, kuruluşundan bu yana AK Parti Şırnak teşkilatlarında görev alan herkese emekleri, gayretleri için şükranlarını sundu.



Kongrede bayrağı devralacaklara başarı dileyen Erdoğan, diğer il kongrelerini de Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte yapacaklarını, daha sonra ise gerçekleştirecekleri Büyük Kongre ile 2019'daki seçimlere yenilenmiş, tazelenmiş olarak çok daha kuvvetli bir şekilde gireceklerini, 2019'a kadar olan sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



(Sürecek)