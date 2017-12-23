Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak ilk kıblemiz Kudüs'ü işgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Kudüs'ün tarihi statüsünün bir emrivakiye kurban edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz." dedi.



Erdoğan, Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.



Konuşmasına tüm Şırnak'ı selamlayarak başlayan Erdoğan, Ahmed-i Hani, Mela Ahmet Cezeri, Mela Hüseyin Bate ve El Cezeri'nin şehri Şırnak'ta bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu söyledi.



Erdoğan, "Asırlardır bu toprakları ilim, irfan ve aşkla ilmik ilmik dokuyan tüm alimlerimizi, ariflerimizi, gönül erlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabb'im onları cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın, Rabb'im bizleri o gönül insanlarının, hak aşıklarının yolundan ayırmasın. 15 Temmuz gecesi Şırnak ve Cizre'de yaşananlar, Şırnaklı kardeşlerimin tevarüs ettikleri bu kutlu mirasa sahip çıktıklarını gösteriyor." diye konuştu.



"Kılı kırk yararak hukuki süreci işletiyoruz"



15 Temmuz gecesi selaların okunmasıyla sokaklara çıkan tüm Şırnaklılara teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Polisimizle omuz omuza darbecilere meydanı dar eden Şırnak, 15 Temmuz gecesi bir kez daha şanına yakışanı yapmıştır. O gece Şırnak ülkesine, devletine, demokrasisine sahip çıkmıştır. Bizler de Şırnak'tan ve tüm Türkiye'den aldığımız güçle o gecenin hesabını mahkemelerde soruyoruz. Fetocu alçakların bu işledikleri cinayetlerle beraber hedeflerine koydukları kimdi? Türkiye idi. Kimdi? Bizdik. O döktükleri masum kanlarının hesabını yargı önünde tek tek veriyorlar. Adaletten sapmadan, duygularımızın esiri olmadan, suçluyu masumdan ayırmak için kılı kırk yararak hukuki süreci işletiyoruz. Allah'ın izniyle son Fetocu hain de yargı önünde hesap verene kadar mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."



"Korkunun ecele faydası yoktur"



Yurt içinde ve yurt dışında adaletin tecellisi için tüm imkanlarını seferber edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar onlar kaçacak biz kovalayacağız. Hiç unutmayın, inlere girseler inlerine gireceğiz, bunu ne zamandan beri söylüyorum biliyorsunuz. Girmediler mi? Girdiler. Biz de inlerine girdik mi? Girdik. Onları oradan çıkardık mı? Çıkardık. Çıkarıyor muyuz? Çıkarıyoruz. Çukurlar kazdılar mı? Kazdılar. Binaları tünellerle birbirine bağladılar mı? Bağladılar. Bunları da çıkardık mı? Çıkardık ve oralardan kim nereye kaçtıysa hepsi bulundu, meydana çıktı. Niye? Evet, korkunun ecele faydası yoktur." dedi.



Kudüs'ü mahzun, boynu bükük bırakmayan tüm Şırnaklılara ve Cizrelilere teşekkür eden Erdoğan, "Siz 'Kudüs'e özgürlük, insanlığa barış' diyerek Kudüs'ün yalnız olmadığını tüm dünyaya haykırdınız." şeklinde konuştu.



Şırnaklıların tek ses ve tek nefes olarak Kudüs'e nasıl sahip çıkılacağını herkese gösterdiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Siz tekerlekli sandalyesinde kurşunların hedefi olan Filistinli gazilerin, İsrail askerlerine korkusuzca meydan okuyan Filistinli gençlerin, Gazze'nin, Ramallah'ın, Kudüs'ün yiğit kadınlarının yanında durdunuz. Rabb'im sizlerden razı olsun. Rabb'im Kudüs davası için, Filistin'in özgürlüğü, mazlumların kurtuluşu için mücadele eden kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Türkiye olarak ilk kıblemiz Kudüs'ü işgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Kudüs'ün tarihi statüsünün bir emrivakiye kurban edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Nitekim 6 Aralık'tan itibaren diplomatik alanda yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarla bu noktada ne kadar kararlı olduğumuzu ortaya koyduk."



İslam İşbirliği Teşkilatını İstanbul'da topladıklarını ve orada Amerikan yönetiminin hukuksuz kararını tanımadıklarını, teşkilat olarak Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti kabul ettiklerini tüm dünyaya duyurduklarını anımsatan Erdoğan, daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararının Birleşmiş Milletler nezdinde yok sayılması için gerekli süreci başlattıklarını aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı 14 üyenin 'evet' oyuna rağmen sadece Amerika yönetimi tarafından veto edildi çünkü Amerika bu konseyde veto yetkisine sahip 5 ülkeden biri. Tek bir ülkenin keyfi diğer tüm ülkelerin iradesini adeta teslim aldı. Böylece bizim her fırsatta dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' tespitinin ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı."



(Sürecek)