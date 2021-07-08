AK Parti Sinop Milletvekili Maviş'ten oyuncak ihtisas gümrüğü açıklaması
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AK Parti Sinop Milletvekili Maviş'ten oyuncak ihtisas gümrüğü açıklaması

AK Parti Sinop Milletvekili Maviş'ten oyuncak ihtisas gümrüğü açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Gümrük Müdürlüğünün "Gümrük İşlemleri Tebliği" ile oyuncak ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamına alındığını bildirdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Gümrük Müdürlüğünün "Gümrük İşlemleri Tebliği" ile oyuncak ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamına alındığını bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen yeni uygulamayla Sinop'un oyuncak üretiminde avantajlı bölge haline geldiğini vurguladı.

Verdikleri destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkür eden Maviş, "Bu kararla oyuncak sektöründe faaliyet gösteren bütün firmalarımızı Sinop'umuzda üretim için yatırım yapmaya davet ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür eder, kentimize hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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