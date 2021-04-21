AK Parti Sinop Milletvekili Maviş, CHP'li Altay'ın "Menderes benzetmesine" tepki gösterdi
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AK Parti Sinop Milletvekili Maviş, CHP'li Altay'ın "Menderes benzetmesine" tepki gösterdi

AK Parti Sinop Milletvekili Maviş, CHP'li Altay'ın 'Menderes benzetmesine' tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin büyük yürüyüşünün darbelerle, demokrasiye müdahalelerle ve vesayetle kesilmeye çalışıldığını vurguladı.

15 Temmuz'da 251 şehit vererek demokrasiyi ayakta tutmaya çalıştıklarını ancak hala darbelerden medet uman siyasi anlayışın var olduğuna dikkati çeken Maviş, şunları kaydetti:

"Şunu çok açık ve net şekilde belirtelim ki bu millet 15 Temmuz'da darbecilere, tarihe ve bütün milletlere örnek teşkil edecek bir cevap vermiştir. Cumhurbaşkanımıza ve demokrasimize sahip çıkmıştır. Bugün 12 Eylül darbesini yapanlar, 28 Şubat darbesini gerçekleştirenler mahkeme kapılarında sürünmektedir. CHP tarihi boyunca demokratik seçimleri aşan bir iktidar mücadelesi hevesini taşımaktadır. CHP zihniyetine bu ülkede hiçbir biçimde iktidar yüzü göstermemiştir. Bundan sonra da bu darbeci kafalar Türkiye'de siyasi iktidar imkanı bulamayacaklardır."

CHP'li Altay'ın katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin kabul edilir bir tarafı olmadığını vurgulayan Maviş, "Bu kafa gerici bir kafadır, demokrasiye karşı darbelerden vesayetten, darbecilerden, amirallerden, oradan buradan medet uman, sandıktan korkan demokrasi düşmanı bir kafadır. Bu söylemleri esefle kınıyor, bir Sinoplu olarak, Sinop milletvekilliği de yapmış CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'dan bu sözlerin sadır olmasından dolayı da ayrıca büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum ancak herkes şunu bilsin ki tüm Türkiye'de olduğu gibi Sinop'ta da milletimiz bu kafayı sandığa gömmüş ve gömmeye de devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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