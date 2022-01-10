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AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun basın mensuplarıyla bir araya geldi
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

GİRESUN (AA) - AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Giresun, kente yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler verdi.

Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'nin yapım çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Giresun, çevre yolu projesinin etüt çalışmalarında ise sona gelindiğini vurguladı.

Giresun, hayata geçirdikleri projeleri Sinop'un geleceğine yapılmış yatırımlar olarak gördüklerini belirterek, "Bu anlamda bizlerden desteğini esirgemeyen basın mensuplarımıza teşekkür eder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım." dedi.

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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