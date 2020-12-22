AK Parti Simav İlçe Teşkilatı'ndan köy ziyaretleri
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AK Parti Simav İlçe Teşkilatı'ndan köy ziyaretleri

22.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:13
AK Parti Simav İlçe Teşkilatı'ndan köy ziyaretleri

Kütahya'nın Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve İl Genel Meclisi Üyeleri'nin, ilçeye bağlı köy ziyaretlerine devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve İl Genel Meclisi Üyeleri'nin, ilçeye bağlı köy ziyaretlerine devam ettiği bildirildi.

Köy ziyaretlerini değerlendiren Ak Parti İlçe Başkanı Kulat, köylerde yaşayan vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve yerinde tespit etmek amacıyla, ziyaret ettiklerini ifade etti. Başkan Kulat, "İlçemize bağlı tüm köylerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün Şaphane ilçesi sınırındaki Başkonak köyü ile Selendi - Uşak sınırındaki son köyümüz olan Çakırlar'ı, İl Genel Meclisi Üyelerimiz ve Yol Şube Müdürü Rifat Hatipoğlu ile birlikte ziyaret ettik. Köylerimizin problemlerini yerinde inceleyip, en etkili çözüm yollarını arıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

AK Parti Simav İlçe Teşkilatı'ndan köy ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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