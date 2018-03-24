AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Biz daha yolun başındayız. Yaptıklarımız, hedeflerimizin ve hayallerimizin çok küçük bir kısmını teşkil ediyor. Yapacağımız, katedeceğimiz ve ülkemizi taşıyacağımız o kadar farklı nokta var ki bunlar için motivasyonumuzun ve hazırlıklarımızın her daim tam olması gerekiyor." dedi.

Muş, Şile Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şile 6. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, İstanbul'un ve Türkiye'nin tamamında AK Parti'yi yeniden güçlü bir şekilde iktidara taşıyacak neticeyi almakla sorumlu olduklarını ifade etti.

"Hiçbir iktidar, bu kadar uzun süre iktidarda kalmadı." şeklindeki söylemlerin doğru olmadığını aktaran Muş, şunları söyledi:

"Belki Türkiye için 15 yıllık kesintisiz iktidar süresi, AK Parti'nin ve onun liderinin yakaladığı süre için doğru olabilir. Bizden önce kesintisiz iktidarda kalan Demokrat Parti darbeyle devrilmişti. Bu, Türkiye şartlarında doğru olabilir ama dünya şartlarında çok daha uzun soluklu iktidarlar oluşmuş ve bu iktidarlar çok ciddi değişim ve dönüşümleri kendi ülkelerine kazandırmışlardır. Biz daha yolun başındayız. Bunu, her bir teşkilat mensubunun bilmesi, heyecanını ve motivasyonunu buna göre sağlaması lazım. Yaptıklarımız, hedeflerimizin ve hayallerimizin çok küçük bir kısmını teşkil ediyor. Yapacağımız, katedeceğimiz ve ülkemizi taşıyacağımız o kadar farklı nokta var ki bunlar için motivasyonumuzun ve hazırlıklarımızın her daim tam olması gerekiyor."

"Türkiye, oyun kuran ülke haline geldi"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin çağ atladığının söylenebileceğini dile getirerek, "2002'den bu yana yapılan hizmetler, kuruluşundan bugüne yapılan en önemli hizmetler oldu. Belediyecilikte de çağ atladık. Çok şeyler değişti." dedi.

Şile'deki sorunların çözümünde ilçe belediyesinin ve Büyükşehir Belediyesinin birlikte çalıştığını Uysal, "Bugüne kadar AK Parti belediyeciliği döneminde sadece büyükşehirden Şile'ye yapılan yatırım 1 milyar 650 milyon lirayı geçti. Yeni dönemde de devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Uysal, 2019'da da Türkiye'nin yeni bir sürece girdiğine değinerek, "Türkiye, dünyada geçmişteki gibi başkalarının kurduğu oyuna dahil olan değil, oyun kuran ülke haline gelmiştir. O oyunu bölgesinde değil bütün dünyada kuran ülke haline gelecek inşallah. Şile inşallah 2019'da gereğini yapacak." ifadelerini kullandı.

"Sağlam bir teşkilat olmadan büyük hedeflere ulaşılamaz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar Türkiye'yi durdurmak için her yolu deneyenler, bütün umutları birer birer boş çıkınca, bütün hayallerini 2019'a bağladı. Hedeflerindeki tek kişi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan demek Türkiye demektir, tam bağımsızlık demektir, mazlumların yanında olmak demektir, Türkiye'nin büyüyen ekmeği, tüten bacası demektir, haksızlığın zulmün karşısında bir dağ gibi dikilmek demektir. Bu yüzden çok çalışacağız ve 2019'da liderimizi başkan yapacağız inşallah. Allah'ın izniyle 2019'da yeni sistemin ilk başkanı, Türkiye'nin kaderini değiştiren lider, sağlam irade, mazlumların yoldaşı, zalimlerin korkulu rüyası, Recep Tayyip Erdoğan olacaktır."

Şenocak, sağlam bir teşkilat olmadan büyük hedeflere ulaşılamayacağını belirterek, partililere "Bütün teşkilat kademelerimizi en kısa zamanda hızlı bir şekilde yeniden kuracağız ve her şey makinenin dişlileri gibi tıkır tıkır işleyecek inşallah. Başarı için fedakarlık gerekir. İlçe başkanlarımıza görev verirken haftanın 7 günü 20 saat esaslı çalışmayı talep etmiştik. Biz 24 saat esaslı çalışmaya söz verdik. Teşkilat mensubu kardeşlerim de inşallah haftanın 7 günü 20 saat çalışacaklar." şeklinde seslendi.