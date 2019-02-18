AK Parti Siirt Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Siirt Gençlik Kolları tarafından "Danışma Meclisi Toplantısı" düzenlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Türkiye'nin AK Parti ile 2002'den bu yana elde ettiği kazanımları anlattı.

Ören, "Bu saatten sonra biliyoruz ki; bizi darbeyle yıkamadılar, hangi yönden gelirlerse gelsinler hangi cepheden gelirlerse gelsinler bizi yıkamazlar. Çünkü dualar var arkamızda. Şu an ellerinde tek koz ekonomi kaldı. Durmadan patatesten, soğandan başka şeyden bahsediyorlar. Ekonomi ile bizi yıkmaya çalışıyorlar. Burada gençlere büyük iş düşüyor." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Furkan Leventoğlu, gençlerin partinin lokomotifi olduğunu belirterek, "Her gencin elini sıkacağız, gönlüne girmeye çalışacağız. Gönlüne giremeyeceğimiz gencin oyunu da alamayız." dedi.

AK Parti Siirt belediye başkan adayı Ali İlbaş, seçilmesi halinde kentte hayata geçireceği projeleri anlattı.

Toplantıya MKYK üyesi Hasan Murat Öz, AK Parti İl başkanı Özgür Fuat Çalapkulu, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Hamit Bedük ve partililer katıldı.

Kaynak: AA