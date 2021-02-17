AK Parti Siirt Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
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AK Parti Siirt Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

17.02.2021 19:24 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:30

AK Parti Siirt Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı.

AK Parti Siirt Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ömrünü milletine adayan bir parti olduğunu söyledi.

Partilerinin millete hizmeti ve vefayı merkeze alan mazlumların partisi olduğunu dile getiren Öz, şunları kaydetti:

"Bundan 19 yıl önce milletimizin dualarıyla dikilen bir fidan iken bugün milletini sarıp sarmalayan bir partinin adıdır, AK Parti. Yüzünü gençliğe dönen her harekat kazanır. AK Parti'nin 19 yıllık başarısının en büyük nedeni gençliğin sesine kulak vermesi, gençliğin sözüne değer vermesi, gençliği siyasetin öznesi olarak görmesi ve karar mekanizmalarında her zaman gençlere yer vermesidir. Bugün özgüven sahibi kendi ayakları üzerinde duran, soran, sorgulayan, araştıran ve evrensel dünya ile kendi doğruların farkında olan ak gençlik halkın sesi, bayrak tutan eli, hedefe kitlenmiş gözleri ve dimdik duran başıdır."

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de dünyada eşi ve benzeri olmayan bir teşkilat yapısına sahip olan AK Parti'de gençlere büyük iş düştüğünü belirterek, 2023'te yapılacak seçimlere şimdiden hazırlanmalarını istedi.

AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç da partide kuruluşundan bu yana görev yapan tüm gençlik kolları başkan ve üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde Mehmet Efe gençlik kolları il başkanlığa seçildi.

AK Parti Siirt Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Siirt Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Siirt Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Siirt Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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