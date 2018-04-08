AK Parti Siirt 6. Olağan Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Batı, Doğu Guta'da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, kadınlara, bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size 'Bunlar adil davranıyor' diyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin Siirt 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ilısu Barajı etki alanında kalan tarihi köprülerden Ormanardı Köprüsü ile Eğlence, Nasreddin ve Kezer Köprüleri'nin restorasyonunu yaparak, ihya ettiklerini belirtti.

"Ilısu ses getirecek. Bunu da teröristler istemiyordu. Çünkü Ilısu Barajı, onların geçiş yollarını kesiyordu." diyen Erdoğan, ayrıca 6 yeni köprü yaptıklarını aktardı.

Toplam maliyeti yaklaşık 1,5 katrilyon lira olan 9 ulaştırma projesinin devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje içinde bulunan 6 kavşak ve 2 köprü olan Siirt-Eruh yolu yapımının da sürdüğünü, tamamının 2 yılda bitirileceğini bildirdi.

Yapımı hızla süren Silvan-Malabadi-Haydar Köprü Yolu'nun da iki yıl içinde tamamlanacağını belirten Erdoğan, Siirt-Kurtalan yeni demiryolu hattının proje çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Üç yıl önce geldiklerinde Siirt'e ikinci bir havalimanı yapacaklarını söylediklerini anımsatan Erdoğan, bu projenin mevcut havalimanının dışında ikinci bir havalimanı olmadığını vurgulayarak, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda, mevcut Siirt Havalimanımızın pistinin uzatılarak, iyileştirilerek hava trafiğine açılmasına karar verdik. Şu anda yapılıyor. Henüz bitmedi. Zaten bitmiş olsaydı bugün oraya inecektik. Bitmediği için Batman'a indik. Bittiği andan itibaren inişlerimiz, kalkışlarımız oradan olacak. Bu yaz mevsiminde seferler başlayacak." diye konuştu.

"Ah, yalan makinesi ah"

Erdoğan, Siirt'in uzun vadeli içme suyu problemini çözmek için 4 içme suyu tesisini hizmete aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz 15 yılda -burası da önemli, Bay Kemal bunu da bilmiyor- bütçede konuşuyor, 'Çiftçiler ağlıyor, bir kuruş destek almıyorlar' diyor. Geçtiğimiz 15 yılda Siirtli çiftçilerimize toplamda 436 trilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Ah, yalan makinesi ah. Önümüzdeki dönemde Siirt'i yeni ve daha büyük hizmetlerle, yatırımlarla, projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. "

Türkiye'nin, demokraside ve ekonomide güçlendikçe kendilerine olan güvenlerinin de arttığına işaret eden Erdoğan, "Bu durum, ülkemizin ve bölgemizin geleceği ile ilgili kararlarda kendi irademizi daha kararlı şekilde ortaya koymamıza imkan sağlıyor. Tabi bu tablo önümüze çıkan engellerin, ülkemizi hedef alan saldırıların çapının da büyümesine yol açıyor." dedi.

"Onlar saldırdıkça Türkiye olarak 81 milyon olarak biz daha sıkı kenetleniyoruz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçmişte 3-5 milyar dolarlık spekülasyonla Türk ekonomisini esir alanlar, bugün 10-20 katı büyüklüğündeki rakamları ortaya sürüyorlar ama istedikleri neticeyi alamıyorlar. Öyle olunca da adeta kuduruyorlar, olmadık yerlerden olmadık bahanelerle saldırıyorlar. Biz, terör örgütlerine karşı dünyanın görmediği, cesaret edemediği bir mücadele veriyoruz. Onlar ise bizi destekleyecekleri yerde terör örgütlerinin ağzıyla ve talepleriyle karşımıza dikiliyorlar. Türkiye söz konusu olunca demokrasiden, insan haklarından, meşruiyetten, özgürlüklerden dem vuruyorlar. Kendi çıkarları söz konusu olunca terör örgütleriyle yan yana yol yürümekten geri durmuyorlar. İşte, teröristleri Elize Sarayı'nda ağırlayacak kadar hedeften sapıyorlar. Ondan sonra kalkıyor, bana akıl vermeye. O aklı sen kendine sakla. Önce madem ki terör örgütlerine karşısın, bizim yanımızda olacaksın. Bilmezsen, bilesin ki her zaman bu terör örgütleri senin başını ağrıtacak. Her gün ülkemizi hedef alan terör saldırıları konusunda tek bir samimi söz söylediklerini duymadığımız Batı ülkeleri, Türkiye'nin meşru gerekçelerle yürüttüğü operasyonlarını engellemek için kırk takla atıyorlar."

"Peki bunun çimentosu nerden?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşte o tünelleri televizyonlardan izlediniz, değil mi? Bunların içinden kamyonlar bile geçebiliyor. Peki bunun çimentosu nerden? Kurtalan, Nihat Bey'in çimento fabrikasından değil ha. Nerden geliyor, biliyor musun? Hemen bu tünellerin yapıldığı yerin doğusunda, Lafarge'ın çimento tesisleri var, ordan alıyorlar ve oradan mikserlerle gelip orada döküyorlar. Utanmadan, sıkılmadan konuşuyorlar ve bunlara inşallah bu hesabı yine onlar soracak. Kendi topraklarında mantar tabancası patlasa tüm özgürlükleri askıya alanlar, Türkiye'nin topraklarına yönelik terör saldırılarına cevap vermesine bile tahammül edemiyorlar."

"Afganistan'da 100 hafızlık talebesi katledilirken seslerini çıkarmayanların, Türkiye'nin imha ettiği teröristlere ağıtlar düzdüklerini" aktaran Erdoğan, İsrail'in inkar dahi etme gereği duymadan, taammüden katlettiği silahsız Filistinlilerin feryadına kulaklarını tıkayanların, terör örgütünün destekçilerine kapılarını sonuna kadar açtıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İşte bak Doğu Guta'da... Ah ah, yavruları, yavrucukları yine bugün şehit ettiler ve Suriye'deki rejimi hala savunanlar var. Biz işte bu iki yüzlülüğe, bu riyakarlığa, bu insanlık dışı politikaya isyan ediyoruz. Ey Batı! Doğu Guta'da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, kadınlara, bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size 'Bunlar adil davranıyor' diyeceğiz.

Bölgemizdeki insanlık trajedilerini kendi silah tüccarlarının, kendi iç siyasi hesaplarının, at pazarlığının malzemesi haline dönüştürenlere 'yazıklar olsun' diyorum. Sizin demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Ölümüne yol açtığınız veya seyirci kaldığınız her masumun kanı sizin yüzünüze de elinize de tarihinize de geleceğinize de bulaşmıştır. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, terörizmden, terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Çünkü terör virüsünü kendi elleriyle kendi vücutlarına zerk ediyorlar ama farkında değiller. Türkiye olarak biz kendi mücadalemizi, kendi belirlediğimiz strateji doğrultasında sonuna kadar yürüteceğiz. Bu mücadelede bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise 'cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz."

Kongreden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan salona gelişinde, kız ve erkek çocuklar kamuflaj kıyafeti giyerek, ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerine eşlik etti.

Şehit ve gazi çocuklarından oluşan gruptakiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Salonda, "Tren yolunda son durak, Recep Tayyip Erdoğan yolunda ölümüne Kurtalan'dan sevgilerle" yazılı afişlerle, kadınların ellerindeki "Enişte seni seviyoruz" yazılı atkılar da dikkati çekti.

Kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Sorgun, Cevdet Yılmaz ve Öznur Çalık, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile eski ve yeni bölge milletvekilleri katıldı.

(Bitti)