AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan ramazan yardımı
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AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan ramazan yardımı

AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanlığı, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine temel gıda paketi ve nakit yardımında bulundu.

AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanlığı, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine temel gıda paketi ve nakit yardımında bulundu.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Aydın, ramazan ayı nedeniyle ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara temel ihtiyaç malzemeleri bulunan kolileri ve nakit para yardımlarını ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Aydın, "Mahalle teşkilatlarımızın tespit ettikleri dar gelirli vatandaşlarımıza da titiz bir saha çalışması yaparak ramazan ayının manevi iklimine uygun faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Gönül sofraları aracılığı ile vatandaşlarımıza ziyaretlerde bulunarak varsa sorunları ortak olduk çözüm aradık. Gönülden gönüle etkinliğimizde 319 ihtiyaçlı ailemize, yerel esnaflarımızdan temin ettiğimiz gıda kolilerini ulaştırdık. 90 ihtiyaçlı ailemize nakit yardım çeki verdik. 80 ihtiyaçlı ailemize iftar için sıcak yemek ikram ettik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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