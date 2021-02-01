AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan yeni kütüphaneye kitap bağış

AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, Seydişehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak yeni kütüphane için bin 71 kitap bağışında bulundu.

AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, Seydişehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak yeni kütüphane için bin 71 kitap bağışında bulundu.

Seydişehir'e kazandırılacak olan gençlik merkezinin içerisinde yer alacak kütüphane için bağışladıkları bin 71 kitabı Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a teslim eden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Aydın, "Seydişehir'in gençlerine hizmet edecek kütüphaneye katkıda bulunmayı kendimize görev edindik. Bu kapsamda kendi aramızda 1071 kitap toplayarak bağışta bulunduk." dedi.

Bu bağışın kıymetli olduğunu aktaran Tutal ise, "Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi, kadim kültürümüzü benimsemiş olarak yetişmesi için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de gençlik merkezi projemizdir. Projemiz, geçmiş ile geleceği buluşturan bir projedir. Aynı zamanda gençlik merkezimiz içerisine kapsamlı bir kütüphane oluşturuyoruz. Yapmış olduğumuz kitap bağışı kampanyasına bağış yapan, başta Aydın olmak üzere her bir gencimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri çok mutlu ettiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun