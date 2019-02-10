AK Parti Seydişehir'de Vefa Programı Düzenledi

AK Konya İl Başkanlığı Seydişehir'de vefa programı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, programın birlikteliklerinin bir göstergesi olduğunu gösterdi.

Usta, milletin kendilerine verdiği aşkla ve heyecanla çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün zor zamanda dik durmasını bilemeyip kendi makam ve mevkisi için bu davadan ayrılanların bir daha bu davaya dönüşü mümkün değildir. Tekrar dönecekleri bir AK Parti yok. Zor zamanda duramayan beceremeyen adamlarla bizim işimiz olmaz. Bunlar kaybetmeye mahkumdurlar. Hele hele bu davaya ihanet ettikten sonra çıkıp Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyorlarsa buna hiçbir zaman müsade etmememiz gerekiyor. Bu doğru bir şey değil, bu milleti kandırmaktır. Seçimleri milletin gücü ile kazanmış bir partiyiz. O yüzden başarılıyız. O yüzden 16 yıldır iktidardayız. Bundan sonra da vatandaşlarımızın desteği ve Cumhur İttifakı'nın desteği ile bu ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Cumhur İttifakı'nın adayları olarak sahada olduklarını belirterek "Hükümet, büyükşehir ve Seydişehir Belediyesi ile el ele gönül gönüle çalışarak büyük başarılara imza attık. Büyükşehir Belediyemiz Seydişehir'e 166 milyon lira yatırım yaptı. Gelecek dönemde sizlerden destek ve dua bekliyoruz."dedi.

AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal ise görev süresi boyunca ilk günkü heyecanla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Toplantıya AK Parti Konya milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül ve partililer katıldı.

Kaynak: AA