AK Parti Serik Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

AK Parti Serik Seçim Koordinasyon Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Atatürk Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun, AK Parti Serik Belediye başkan adayı Enver Aputkan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Milletvekili Çelik, ülkenin ekonomik saldırı altında olduğuna dikkati çekerek, bu saldırıların 6 ay içerisinde biteceğini söyledi.

Türkiye'nin huzurlu, güvenli, istikrarlı bir ülke olarak yoluna devam edeceğini ifade eden Çelik, "Şimdi bu yapılan hizmetlerin devamını istemiyor muyuz? İstemiyorsak o zaman başka şey istiyoruz demektir. Onu da Antalya olarak 2009-2014 arasında gördünüz. Serik daima hizmet edenin, yol yapanın yanındadır. Birlik ve beraberliğimizi hep sürdürelim." dedi.

Belediye Başkanı Türel ise 31 Mart 2019'da Serik'te yine bir destan yazmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Geçen seçimin kataloglarına bakıldığında söylediklerinden yaptıklarının daha fazla olduğunu belirten Türel, 19 kavşak yapacaklarını söylediklerini ama 28 kavşak, katlı köprü, hemzeminlerle birlikte 50 kavşak yaptıklarını kaydetti.

Türel, Serik tarihine ilk katlı köprülü kavşakların kendisinin belediye başkanlığı döneminde yapıldığını anımsattı.

Geçen hafta yaptıkları arıtma ihalesiyle Serik'in arıtma sorununu 2024'e kadar çözdüklerine işaret eden Türel, ne yaptılarsa halkın desteğiyle yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA