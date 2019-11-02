AK Parti Selendi'den birliktelik mesajı

02.11.2019 09:28

Manisa'nın Selendi ilçesinde geniş katılımlı AK Parti İlçe Danışma Meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "AK Parti'de 'ben' yok 'biz' varız, hep beraberiz. Bu yolda hep beraber yürüyoruz. AK Parti'nin en büyük gücü, milletimizin derdiyle dertlenen bir parti olmasıdır." dedi.



Selendi Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen İlçe Danışma Meclis toplantısına, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, İl Başkan yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ataman Taydaş ve Cemal Alat, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri, ilçe yönetimi, mahalle başkanları, muhtarlar, oda başkanları ile çok sayıda partili katıldı.



İlçe Başkanı Şeref Kaçar'ın açılış konuşmasının ardından söz alan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Selendi'de olmaktan dolayı mutluyum çünkü Selendi partimizin yüz akı. Her zaman AK Parti'yi yükseltiler. Onun için ne söylense azdır. Sizlere teşekkür ediyorum. Selendi her şeyi hak ediyor. Bizler de Ankara'da Selendi ne istiyor ise hemen koşuyoruz. AK Parti'de 'ben' yok 'biz' varız, hep beraberiz. Bu yolda hep beraber yürüyoruz. AK Parti'nin en büyük gücü, milletimizin derdiyle dertlenen bir parti olmasıdır. Teşkilat içi iletişimimiz çok güzel bir noktada. Mahallelerden ilçeye, ilçelerden ile oradan da merkeze ulaşan bir ilişkimiz var. Bu iletişim ve samimiyetimizin bundan sonra da artarak devam etmesini temenni ediyorum. Birlik, dirlik ve kardeşlik için yine yeniden yollara düşme vakti. Bizde durmak yok gece gündüz yollarda koşmaya devam." dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili Bilen partilerle sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA