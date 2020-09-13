AK Parti Şehzadeler'de Mehmet Emin Çipiloğlu güven tazeledi
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AK Parti Şehzadeler'de Mehmet Emin Çipiloğlu güven tazeledi

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığının 3. Olağan Kongresi Kurşunluhan'da gerçekleştirildi.

AK Parti Şehzadeler'de Mehmet Emin Çipiloğlu güven tazeledi
13.09.2020 17:35 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:40

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığının 3. Olağan Kongresi Kurşunluhan'da gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Mehmet Emin Çipiloğlu tek liste olarak girdiği seçimde yeniden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığına seçildi.

AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı'nın 3. Olağan Kongresi Kurşunluhan'da gerçekleştirildi. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve çok sayıda partilinin katıldığı kongrede 2019 yılında genel merkez tarafından Şehzadeler İlçe Başkanı olarak atanan Mehmet Emin Çipiloğlu tek liste girdiği seçimde delegelerin oyuyla yeniden başkanlığa seçildi.

Yeniden Başkanlığa seçilen AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, 3. Olağan Kongrelerini büyük bir coşkuyla tamamladıklarını belirterek, kongreye katılan tüm misafirlerine ve delegelerine teşekkür etti.

Çipiloğlu başkanlığındaki AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu: "Ahmet Nalbant, Ali Rıza Bozaslan, Ayfer Ökem, Bahri Gül, Burhan Ertek, Bülent Gök, Ekrem Kiray, Emrah Kurşun, Erkan Özşen, Halil Tunalı, Hüseyin Tınaz, İbrahim Kurul, İlyas Sarp, Mehmet Üzen, Menderes Argün, Murat Malta, Mustafa Kök, Nazmi Aydın, İlhan Tekeli, Onur Ergin, Orhan Düzgün, Ramazan Arslan, Saffet Taşkıncan, Şahsine Kurultak, Şerife Bozkaplan, Taha Okan Taniş, Veysel Neze, Volkan Karan, Zeki Uğuz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 17:45:10. #1.15#
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