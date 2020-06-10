AK Parti Şehitkamil teşkilatından kan bağışı Şehitkamil ilçesindeki AK Parti teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stoklarının artırılmasına katkı sağlamak için kan bağışında bulundu.

Şehitkamil ilçesindeki AK Parti teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stoklarının artırılmasına katkı sağlamak için kan bağışında bulundu.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, partililer AK Parti Genel Merkezince başlatılan "Kızılay'ın Çağrısına Ses Veriyoruz, 81 İlimizde Tüm Teşkilatlarımızla Kan Veriyoruz" kampanyası çerçevesinde, partinin ilçe başkanlığı binasında oluşturulan alanda kan verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, herkesin bir gün kana ihtiyaç duyabileceğini belirterek, vatandaşların kan bağışı konusunda hassas davranmalarını istedi.

Kan bağışı etkiliğine, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA