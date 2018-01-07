Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Biz çok şanslıyız. İlk günkü heyecanla, dava bilinciyle hareket ediliyor. AK Parti milletin partisidir. Bu dava bilinciyle bir araya gelmiş, dünyanın örnek siyasi hareketlerinden birisi." dedi.



Şimşek, partisinin Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şehitkamil İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrelerin yenilenme ve muhasebe yapmak için fırsat olduğunu belirtti.



Kongrelerde gördüğü coşku ve kardeşlik ruhunun kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Şimşek, "Biz çok şanslıyız. İlk günkü heyecanla, dava bilinciyle hareket ediliyor. AK Parti milletin partisidir. Bu dava bilinciyle bir araya gelmiş, dünyanın örnek siyasi hareketlerinden birisi. Yarından tezi yok çalışmalarımızı hızlandırıp, siyasi iktidarımızı korumak için çalışacağız." diye konuştu.



Gaziantep için 12 proje sözü verdiklerini ifade eden Şimşek, şunları söyledi:



"Hedefler koymuşuz. Ülke çapında çok güzel işler yapmışız. Gaziantep ölçeğinde de güzel işler yapmışız. Atık su arıtma tesisinin temelini atmışız. Bir yıl erken bitecek. Sıradan bir proje değil. Organize sanayide bir fabrika ziyaret ettik. Tekstil atıklarından geri dönüşümde dünyada birinci sırada. Kullanılmayan atıklardan elyaf iplik üretiliyor. Pet şişelerden iplik üretiliyor. Gaziantep'i Türkiye'de, Ortadoğu'da güçlü konuma getirecek projelerdir. En büyük sorun konut sorunu. Gaziantep cazibe merkezi, dört bir taraftan nüfus çekiyor. Suriye meselesinden önce de konut sorunu vardı. Kuzey Şehir projesini hayata geçirdik. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Eğitim sorununu sürekli tartışıyoruz. İkinci sözümüz, kenti sağlık üssüne çevireceğiz. İhracat, tekstil, halı, makarna dışında hizmet ihracatına yatırım yapıyoruz."



"Gaziantep'i Türkiye'nin sağlık ihracatı merkezlerinden yapacağız"



Kentteki sağlık hizmetlerine de yatırımı artırdıklarını vurgulayan Şimşek, "Entegre şehir hastanesi tamamlanacak. Mevcut devlet hastaneleri yetersiz kalıyor. Eskiden temel atılıyordu, kalıyordu. Perilikaya'daki hastane tamamlanıyor. Rahmetli Abdulkadir Yüksel'in isminin verilmesi için başvurduk. Gaziantep'i Türkiye'nin sağlık ihracatı merkezlerinden yapacağız. Boş laflarla sloganlarla değil, hak yolunda yapacağız. Nasıl hizmetler vereceğiz, ekonomik refahı nasıl arttıracağız, bu ülkenin saygınlığını nasıl arttıracağız, bunun derdindeyiz." diye konuştu.



Şehirde demiryolu çalışmalarının da devam ettiğine değinen Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Başpınar hattı 160-200 kilometre hıza ulaşacak. Çift hatlı olacak. Demiryolu inşa ediliyor. Söz verdik yapıyoruz. Bu projenin ikinci bir etabı var, Bahçe-Nurdağı. Şu anda 108 dakika ama proje tamamlandığında 10 dakikaya düşecek. Hastanelerde tedavi görenler, konut sahibi olanlar 'Allah razı olsun' deyince adres sizsiniz. Gaziray ihalesi yapılıyor. Allah'ın izniyle hızlı tren 2018 yılında, Gaziray 2019'da devreye girecek." ifadelerini kullandı.



Şimşek, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak için projeler geliştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:



"Kilis'teki Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulduğunda ikinci Marmara Kocaeli sanayi üssünü oluşturacağız. Düzbağ projesiyle su ucuzlayacak. Sizler için daha iyisini yapacağız. 33 bin kişilik futbol stadı kazandırdık. Kongre merkezi sözü verdik, onu da hayata geçireceğiz. Gaziantep'te eğitim seferberliği yapacağız. Derslik sayısını 3'e katladık. Öğretmen sayısını artırdık. Rehavete kapılmıyoruz. Onun için sahada seçim dönemini beklemeden, kapı kapı dolaşacağız. Eskisi, yenisi yok. AK Parti büyük bir aile."



(Sürecek)