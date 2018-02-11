AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Kongresi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizim bir davamız var, bizim bir kızıl elmamız var. Türkiye'de herkesin daha da müreffeh şekilde yaşadığı, dünyanın 5'ten büyük olduğu adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz inşallah" dedi.

Gül, partisinin Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Olağan 5. Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçik'e Allah'tan rahmet tüm Türk milletine baş sağlığı diledi.

Bu vatan için ay yıldızlı bayrak için, aziz millet için canını siper eden Mehmetçik'e selamlarını ve dualarını gönderdiklerini belirten Gül, Gazişehir'de ecdadın neler yaşadığını, neler yaptığını yaşadığını duyarak hissederek büyüdüklerini, yaklaşık 100 yıl önce düşmanın bu aziz topraklara ayak basmak istediğinde karşısında iman dolu Şehitkamil, Şahinbey, Karayılanları bulduğunu anımsattı.

Gül, imanından başka hiçbir şeyi olmayan milletin karşısında düşmanın topları, tüfekleri, askerleri ve cephaneleri olduğunu vurgulayarak, "Ama iman dolu yürekler topa tüfekle, zalimlere haddini bildiren en büyük güçtür. Ecdadımız ya istiklal ya ölüm diyerek Kurtuluş Savaşı'nda, milli mücadele, Çanakkale'de, Malazgirt'te, 15 Temmuz'da bütün işgalcilere karşı gereken cevabı yüreğiyle vermiştir. İmanıyla göstermiştir. Bugün de Afrin'de yapılan budur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Büyük davalar büyük bedeller ödeyerek kazanılır." sözünü anımsatan Gül, şunları söyledi:

"Bunu en iyi gösteren gençlerdir. Bu cennet vatan için bu operasyon başlatılmıştır. Kilis'in, Hatay'ın, Gaziantep'in kısacası bütün Türkiye'nin güvenliği, huzuru için bu operasyon başlatılmıştır. Bizim asla başka ülkelerin topraklarında gözümüz yok. Biz kendi sınırlarımızın güvenliği için bu harekatı başlattık. Bu operasyonda asla siviller hedef değildir. Hedef olan, bizim vatandaşlarımıza, camimize, esnafımızın dükkanına, evine bomba gönderen teröristlerdir.

Türkiye'nin bu harekatı meşru müdafaa olarak gerçekleştiriliyor. Oradaki Kürtlere değil, oradaki teröristlere karşı yapılıyor. Bomba Türkiye'ye geldiğinde orada Türk, Kürt ayırt etmiyor. Bizler bin yıldır etle tırnak gibi Türk ve Kürt, Arap kardeşçe yaşadık. Bizim kardeşliğimizi kimse sona erdiremeyecek."

Bakan Gül, Mehmetçik'in harekat sırasında sivillere zarar gelmemesi için çok büyük hassasiyet gösterdiğini, bu hassasiyetin dünyanın hiçbir yerinde hiçbir milletinde görülemeyeceğine işaret etti.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda da bu hassasiyetin gösterildiğini anımsatan Gül, "Türkiye'de çukurlar kazarak terörü hortlatmak isteyenlere karşı verilen mücadelede de bu hassasiyet gösterildi. İnşallah bu hareket başarışla sonuçlandırılacak. Ülkemizi, memleketimizi tehdit eden bu terör unsurları inşallah ortadan kaldırılacaktır. Bugün Suriye'den gelen Gaziantep'te 500 bin insan yaşıyor. Misafirlerimiz de kendi ülkelerinde özgürce yaşayabilecekleri günleri göreceklerdir inşallah." diye konuştu.

"Siyaset gençlerin, kadınların eli değdikçe güzelleşir." diyen Gül, siyasetin okulu, fakültesi olmadığını, siyasetin partide geceleyerek, sabahlayarak, bayrak asarak, omuz omuza mitinglere giderek öğrenildiğini kaydetti.

Gül, siyasette gençlere verilen önem denince AK Parti'nin geldiğine işaret ederek gelecek milletvekili seçimlerinde TBMM'de gençlerin sesi olacak 18-20 yaşındaki milletvekillerinin yerlerini alacağını vurguladı.

Yerel yönetimlerde de gençlere seçilme hakkını vereceklerine işaret eden Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim bir davamız var, bizim bir kızıl elmamız var. Türkiye'de herkesin daha da müreffeh şekilde yaşadığı, dünyanın 5'ten büyük olduğu adil bir dünyayı hep birlikte inşaa edeceğiz inşallah. Bugün zulümlerin kol gezdiği, teröristin iyi, kötü olarak ayırt edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Ama Türkiye insanlığın iyilik kalbi olarak merkezi olarak inşallah dünyaya, mazlumlara kucak açmaya devam edecek. 15 yıl önce kendi mermimiz, insansız hava aracımız, silahlı hava aracımız yoktu. Kıbrıs Harekatı başlatıldığında uçaklarımıza yakıt bile vermemişlerdi. Daha da güçlü olacağız, büyüyeceğiz. Bizim 2023, 2053, 2071 hedefimiz var. Bunu hep birlikte inşa edeceğiz."

AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Siyasi İşler Başkanı Buğra Şimşek de kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, 800. ilçe kongresini gerçekleştirdiklerini belirtti.

AK Parti'nin hiçbir kongresinde listelerin birbiriyle savaşmadığını, yumrukların, sandalyelerin havada uçuşmadığını anlatan Şimşek, "AK Parti Gençlik Kolları sadece bir siyasi kademe değildir, burası bir ailedir. 1.5 milyona yaklaşan üye sayısıyla AK Gençlik bir ailedir. Ne olursa olsun öz güvenimizi kaybetmeyelim. Hangi kademede görev alırsa alsın tüm genç kardeşlerimiz, Türkiye'nin dünden bugüne geldiği noktayı öz güvenli bir şekilde bulundukları her ortamda anlatsın." diye konuştu.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, kongrelerin partilerin adeta bayramları olduğununa işaret ederek, "Ama bugün duygu yüklü bir gün geçiriyoruz şehitlerimiz var. Bundan dolayı bugünün anlamına binaen daha sakin bir kongre yapıyoruz. Ülkemizin geleceği için hayatlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bize emanet edilen bu toprakları korumak için gençlerimiz canlarıyla, kanlarıyla mücadelelerini sürdürüyorlar. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama kendi güvenliğimiz için de her türlü tedbiri alacak güçteyiz." değerlendirmesinde bulundu.